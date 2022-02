Norská favoritka Johaugová ovládla skiatlon, Hynčicová byla 26.

Čang-ťia-kchou (Čína) - Norská favoritka Therese Johaugová ovládla na zimních hrách skiatlon a má první individuální olympijské zlato. České běžkyně na lyžích skončily ve druhé polovině třetí desítky. Petra Hynčicová v závodě na 2x7,5 kilometru obsadila 26. místo, Petra Nováková byla v Čang-ťia-kchou třicátá.

Třiatřicetiletá Johaugová má deset individuálních světových titulů, ale na ZOH získala nejcennější kov zatím jen se štafetou ve Vancouveru 2010. Předchozí olympijské hry v Pchjongčchangu musela vynechat kvůli dopingovému trestu.

V uplynulém olympijském cyklu vyhrála všechny skiatlony na mezinárodní scéně, do kterých nastoupila, včetně světových šampionátů 2019 a 2021. Dnes svou nadvládu potvrdila. Od začátku nasadila ostré tempo a v klasické části roztrhala pole. Při přezouvání se oddělila od tří posledních soupeřek, které se jí držely, a vypracovala si několikasekundový náskok.

Okamžitě ho začala navyšovat a postupně narostl na bezmála minutu. V závěru už měla prvenství jisté a nakonec zvítězila o půl minuty před vítězkou Tour de Ski Natalií Něprjajevovou z Ruska. "Je to splněný sen. Trénovala jsem na to spoustu, spoustu let," rozplývala se.

Do dějiště olympiády dorazila teprve před dvěma dny. "Nejdřív jsem byla ráda, že jsem se sem vůbec dostala, protože jsme měli v týmu covid. A když jsem dneska dosáhla svého cíle, tak jsem strašně šťastná. Trénovala jsem na to tisíce hodin a byla jsem léta hodně mimo domov. Je nádherné toho dosáhnout," dodala.

Něprjajevová se v klasice neudržela ve vedoucí skupině, ale zhruba patnáctisekundovou ztrátu v bruslení smazala a zapojila se do boje pěti závodnic o stříbro. Vedla si v něm nejlépe.

Seveřanky včetně spolufavoritky Fridy Karlssonové ze Švédska se jí neudržely a do cílové rovinky těsně za ruskou lyžařkou vbíhala Rakušanka Teresa Stadloberová. Devětadvacetiletá závodnice, která byla v roce 2013 zlatá ve skiatlonu na juniorském mistrovství světa v Liberci, se dočkala první velké seniorské medaile. Na mistrovství světa byla třikrát v elitní desítce, na ZOH bylo dosud jejím maximem sedmé místo ze skiatlonu v roce 2018.

Z českých reprezentantek si v úvodu vedla lépe Nováková, ale ani ona se nepokusila zachytit zběsilé tempo vedoucí skupiny. V klasické technice bojovala na pozici v závěru druhé desítky, ale tu neudržela a postupně se před ni dostala i Hynčicová. Obě pak usilovaly o umístění v nejlepší třicítce. Hynčicová na vítězku ztratila 4:27,1 minuty.

"Od začátku až do konce to byl hodně těžký závod, proto bylo důležité zůstat trpělivá, což se mi povedlo. Z výsledku mám hroznou radost, protože už v prvním závodě jsem si splnila cíl být do 30. místa. Pro mě je to velká úleva i nakopnutí do dalších závodů. Moc děkuji celému týmu a servisu za úžasné lyže, které mě podržely v klasice, což jsem přesně potřebovala, protože ve skejtu jsem pak silnější," radovala se v tiskové zprávě svazu.

Nováková, která si rovněž pochvalovala výborné lyže, byla o dvanáct sekund pomalejší. Doplatila na krizi kolem sedmého kilometru, kde hodně ztratila. "To mě mrzí. Na skejtu jsem se pak srovnala a zase se rozjela. Jen je škoda, že tam už byly mezi závodnicemi tak velké mezery. Místy bych jela i rychleji, ale v tom větru by bylo sebevražedné, kdybych se o něco snažila sama. Proto jsem si hlídala skupinky, co jely zezadu a snažila jsem se posouvat s nimi. Co se týče výsledku, tak nejsem úplně spokojená. Možná škoda, že ten závod nebyl delší, protože bych se ještě posunula," řekla.

Výsledky skiatlonu žen na ZOH v Pekingu

Běh na lyžích:

Ženy - skiatlon (2x7,5 km): 1. Johaugová (Nor.) 44:13,7, 2. Něprjajevová (Rus.) -30,2, 3. Stadloberová (Rak.) -30,5, 4. Niskanenová (Fin.) -36,1, 5. Karlssonová (Švéd.) -42,5, 6. Digginsová (USA) -50,5, 7. Pärmäkoskiová (Fin.) -58,4, 8. Rygalinová (Rus.) -1:17,2, 9. Claudelová (Fr.) -1:17,8, 10. Anderssonová (Švéd.) -1:27,6, ...26. Hynčicová -4:27,1, 30. Nováková (obě ČR) -4:39,0.