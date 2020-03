Norové se po jednání se svazy vyslovili pro odložení OH v Tokiu

Oslo - Norský olympijský výbor požádal předsedu MOV Thomase Bacha o odložení letošních her v Tokiu. Měly by se konat, až bude pandemie nového koronaviru pod kontrolou. MOV trvá na tom, že hry v japonské metropoli začnou podle plánu 24. července.

Norové se na Bacha obrátili po jednání se sportovními svazy ve své zemi. Přidali se tak ke stále rostoucím hlasům, které volají po odložení her.

V minulých dnech se pro změnu termínu vyslovila řada sportovců nebo předsedové národních olympijských výborů ve Španělsku a Slovinsku. Kvůli celosvětovému šíření nemoci COVID-19 a přijatým opatřením nemají sportovci podle nich možnost se na vrcholnou akci řádně připravit.

Bach ve středu uvedl, že do začátku OH zbývají více než čtyři měsíce a v tuto chvíli není třeba sahat k radikálním rozhodnutím. Podobný názor zastává i předseda ČOV Jiří Kejval, podle něhož by hry v původním letním termínu daly světu naději, že se život vrací do normálních kolejí.

V pátek Bacha podpořil také olympijský výbor USA, který doporučil sportovcům, aby se na soutěže podle možností dál připravovali. S opačným názorem však vystoupil například ředitel plaveckého svazu USA Tim Hinchey.