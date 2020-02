Norové ovládli úvodní závod severské Ski Tour

Östersund (Švédsko) - Norští běžci a běžkyně na lyžích opanovali úvodní závod skandinávské Ski Tour v Östersundu. Ženám na volné desítce suverénně kralovala Therese Johaugová, kterou na stupně vítězů doprovodily dvě reprezentační kolegyně, závod mužů na 15 kilometrů vyhrál Sjur Röthe před trojicí krajanů. Michal Novák bodoval na 29. místě.

Röthe porazil Simena Hegstada Krügera o 1,7 sekundy, třetí skončil s odstupem 16,6 sekundy Finn Haagen Krogh těsně před Martinem Johnsrudem Sundbym. Až páté místo zbylo na lídra průběžného pořadí a vítěze Tour de Ski Alexandra Bolšunova. Ruský lyžař za Röthem zaostal o 22,2 sekundy.

Novák, který má v plánu absolvovat celý miniseriál Ski Tour, rozjel závod rychleji a na mezičase pět kilometrů držel desáté místo. Postupně ale klesl do třetí desítky a bodovanou příčku uhájil.

Vedoucí žena průběžného pořadí Světového poháru Johaugová dvojici krajanek deklasovala. Druhé Heidi Wengové nadělila 45,6 sekundy, třetí Ingvild Flugstad Östbergová ztratila další necelé dvě.

Kateřina Janatová, která při absenci nemocné Kateřiny Razýmové i Petry Novákové startuje v úvodu severské Tour jako jediná z Češek, nebodovala. Na 37. místě ztratila na Johaugovou 2:15,5 minuty.

Muži - 15 km volně: 1. Röthe 30:41,5 min., 2. Krüger -1,7, 3. Krogh -16,6, 4. Sundby (všichni Nor.) -17,3, 5. Bolšunov (Rus.) -22,2, 6. Holund (Nor.) -24,6, 7. Backscheider (Fr.) -25,4, 8. Golberg (Nor.) -27,6, 9. Spicov -32,3, 10. Jakimuškin (oba Rus.) -33,2, ...29. Novák (ČR) -1:10,5.

Průběžné pořadí SP (po 24 z 40 závodů): 1. Bolšunov 1684 b., 2. Klaebo (Nor.) 1222, 3. Röthe 932, 4. Usťugov (Rus.) 885, 5. Niskanen 862, 6. Krüger 743, ...60. Novák 56, 94. Pechoušek 21, 122. Černý (oba ČR) 5, 124. Knop 5, 126. Fellner 5.

Ženy - 10 km volně: 1. Johaugová 21:49,7, 2. H. Wengová -45,6, 3. Östbergová (všechny Nor.) -47,3, 4. Anderssonová (Švéd.) -53,1, 5. Hagaová -1:04,3, 6. Jacobsenová (obě Nor.) -1:05,0, 7. Pärmäkoskiová (Fin.) -1:15,0, 8. Digginsová -1:18,1, 9. Brennanová (obě USA) -1:25,7, 10. Něprjajevová (Rus.) -1:27,7, ...37. Janatová (ČR) -2:15,5.

Průběžné pořadí SP (po 24 z 40 závodů): 1. Johaugová 1740, 2. Něprjajevová 1238, 3. H. Wengová 1168, 4. Jacobsenová 845, 5. Digginsová (USA) 822, 6. Östbergová (Nor.) 692, ...25. Razýmová 255, 38. Janatová 109, 48. Nováková 67, 79. Beranová (všechny ČR) 15.