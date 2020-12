Norové kvůli obavám z koronaviru vynechají i Tour de Ski

Oslo - Norští běžci na lyžích se kvůli obavám z koronaviru nezúčastní ani Tour de Ski, která se uskuteční od 1. do 10. ledna. Uvedla to norská televize NRK. Norové společně se Švédy a Finy žádali zkrácení tradičního etapového závodu, ale sportovní ředitel Mezinárodní lyžařské federace (FIS) Pierre Mignerey to odmítl jako nereálné.

Norská reprezentace, která už kvůli obavám z rizikového cestování zrušila účast na závodech Světového poháru v Davosu a Drážďanech, proto na Tour de Ski nepojede. "Zdraví sportovců a realizačního týmu je pro nás priorita," řekl šéftrenér běžeckého úseku Espen Bjervig.

Obhájkyně celkového triumfu v Tour de Ski Therese Johaugová řekla, že by závodila, pokud by Tour měla maximálně pět etap. Naplánovaných je ale osm zastávek. První tři bude hostit švýcarský Val Müstair. Pak se Tour přesune do Itálie, kde budou dva závody v Toblachu a tři ve Val di Fiemme.

Norové zahájili úspěšně sezonu Světového poháru ve finské Ruce, kde vyhráli pět ze šesti závodů. Pak ale lyžařská velmoc svůj tým ze závodů stáhla, protože kvůli špatné epidemiologické situaci v Evropě nechce podstupovat riziko spojené s cestováním na větší vzdálenosti. Hlavním cílem v této sezoně je pro ně mistrovství světa v Oberstdorfu.

Na Tour de Ski by Norové patřili k favoritům. Mezi ženami byly v minulé sezoně vedle Johaugové další čtyři Norky v první desítce celkového pořadí. V mužské kategorii se čtyři Norové seřadili od třetího do šestého místa za ruskou dvojicí Alexandr Bolšunov, Sergej Usťugov.

Zatím není jasné, jak se k účasti na Tour de Ski postaví Švédové a Finové, kteří dosud měli stejný postoj jako Norové.