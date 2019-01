Val di Fiemme (Itálie) - Tour de Ski vyhráli poprvé v kariéře norští běžci na lyžích Johannes Klaebo a Ingvild Flugstad Östbergová. Klaebo ovládl prestižní seriál hned při premiérovém startu a ve 22 letech přidal do své sbírky další velký úspěch. Úřadující vítěz Světového poháru ztratil v závěrečné sedmé etapě, zakončené tradičním výběhem na sjezdovku Alpe Cermis, přes minutu z náskoku na druhého Rusa Sergeje Usťugova, ale první místo uhájil.

Klaebo se v těžkém stoupání trápil, přesto se stal nejmladším vítězem Tour de Ski. Předloňského vítěze Usťugova nakonec porazil o 16,7 sekundy. Třetí skončil další Nor Simen Krüger, který vyrazil do poslední etapy jako pátý. Čeští reprezentanti Petr Knop a Adam Fellner se seřadili na konci čtvrté desítky pořadí.

"Byla to opravdu dřina. Byl jsem po včerejšku hodně unavený a slyšel jsem, že Sergej běží rychle. Musel jsem se hodně zmáčknout, ale je to paráda stát tu jako první," uvedl Klaebo v televizním rozhovoru. Vítěz čtyř etap dnes zaběhl až 27. čas, za nejrychlejším krajanem Sjurem Röthem zaostal téměř o 2:20 minuty.

Östbergová uhájila na Alpe Cermis první místo před Ruskou Natalií Něprjajevovou s přehledem a vybojovala čtvrté etapové prvenství v řadě. Kateřina Razýmová doběhla na 23. místě, Sandra Schützová dokončila devět kilometrů dlouhou sedmou etapu na 28. příčce. Byla tak zároveň poslední ze závodnic, které zvládly kompletní program seriálu. Do první etapy odstartovalo 75 běžkyň.

Olympijská vítězka ve štafetě Östbergová vystartovala do závěrečné etapy s náskokem 53 sekund před Něprjajevovou a v rozhodujícím stoupání, v němž vloni prohrála s krajankou Heidi Wengovou, tentokrát neztrácela. Předvedla nejrychlejší čas dne a vyhrála s náskokem 2:42 minuty. Druhý nejlepší běžecký výkon měla celkově třetí Finka Krista Pärmäkoskiová, která se dotáhla na Něprjajevovou na rozdíl 14 sekund.

Za celkové prvenství v Tour získali Klaebo a Östbergová prémii 55.000 švýcarských franků (1,25 milionu korun). Navíc obdrželi bonus 400 bodů do Světového poháru, který vedou. Norka si první pozici upevnila, její krajan předstihl Rusa Alexandra Bolšunova.

.

Výsledky SP a Tour de Ski v běhu na lyžích ve Val di Fiemme

Muži - stíhací závod (9 km volnou technikou):

1. Klaebo (Nor.) 32:51,3, 2. Usťugov (Rus.) -16,7, 3. Krüger -48,8, 4. Röthe (oba Nor.) -1:05,3, 5. Bolšunov -1:26,6, 6. Melničenko (oba Rus.) -1:37,1, 7. Sundby (Nor.) -2:04,3, 8. Spicov (Rus.) -2:05,9, 9. De Fabiani (It.) -2:18,5, 10. Larkov (Rus.) -2:34,6, ...39. Knop -11:33,9, 40. Fellner (oba ČR) -12:22,2.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 32 závodů): 1. Klaebo 934, 2. Bolšunov 810, 3. Röthe 634, 4. Tönseth (Nor.) 569, 5. Usťugov 554, 6. De Fabiani 530, ...90. Novák 7, 92. Pechoušek (oba ČR) 6.

Ženy - stíhací závod (9 km volnou technikou):

1. Östbergová (Nor.) 35:15,0, 2. Něprjajevová (Rus.) -2:42,0, 3. Pärmäkoskiová (Fin.) -2:55,9, 4. Sedovová -3:53,2, 5. Bělorukovová (obě Rus.) -4:47,4, 6. Digginsová (USA) -5:13,5, 7. H. Wengová (Nor.) -6:49,3, 8. Išidaová (Jap.) -9:16,2, 9. Slindová (Nor.) -9:30,5, 10. Istominová (Rus.) -9:45,0, ...23. Razýmová -13:24,7, 28. Schützová (obě ČR) -17:16,2.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 32 závodů): 1. Östbergová 1152, 2. Pärmäkoskiová 883, 3. Něprjajevová 881, 4. Bělorukovová 680, 5. Digginsová 601, 6. Johaugová (Nor.) 600, ...47. Razýmová 61, 65. Schützová 21, 83. Beranová 5, 84. Janatová (obě ČR) 2.

14:45 stíhací závod muži.