Berlín - Fotbalisté posledního Norimberku podlehli v 18. kole bundesligy doma Hertě Berlín 1:3. Páté porážce v řadě nezabránil ani český záložník Ondřej Petrák, na vítězství hostů se od 57. minuty podílel Vladimír Darida, který vystřídal Grujiče. Schalke porazilo díky dvěma gólům Daniela Caligiuriho 2:1 rozjetý Wolfsburg, který prohrál po osmi zápasech.

Skóre zápasu v Norimberku otevřel po rychlé kombinaci hostující Ibiševič. Domácí odpověděli těsně před přestávkou po rohovém kopu brankou kapitána Behrense, který ukončil čtyři zápasy trvající čekání svého týmu na gól. Jenže už pět minut po začátku druhé půle si na hranici vápna zpracoval míč slovenský reprezentant Duda a střelou k tyči překonal Matheniu. Za dvacet minut se z podobného místa prosadil znovu a dal devátý gól v sezoně.

Hertha vyhrála po třech zápasech a posunula se těsně za pohárové příčky.

Fotbalisté Schalke proměnili hned první velkou příležitost, kterou jim poskytl obránce William v podobě penalty. Brazilský bek zfauloval ve vápně Schopfa a sudí nařídil pokutový kop, který s přehledem proměnil Caligiuri. Wolfsburg vrátil do utkání Rexhbecaj, jenž dorazil odraženou střelu od tyče do odkryté branky. V 78. minutě se po přihrávce na pravé straně dostal k míči Caligiuri, který kličkou do středu zmátl obránce a levačkou vstřelil svou druhou branku v zápase a celkově čtvrtou v lize.

Wolfsburg se dál drží na šesté pozici zaručující poháry. Schalke se posunulo na 12. místo.

Německá fotbalová liga - 18. kolo:

Norimberk - Hertha Berlín 1:3 (42. Behrens - 50. a 70. Duda, 15. Ibiševič), Schalke - Wolfsburg 2:1 (8. z pen. a 78. Caligiuri - 20. Rexhbecaj).

Tabulka:

1. Dortmund 18 14 3 1 45:18 45 2. Bayern Mnichov 18 12 3 3 39:19 39 3. Mönchengladbach 18 11 3 4 37:18 36 4. Lipsko 18 9 4 5 31:18 31 5. Eintracht Frankfurt 18 9 3 6 37:24 30 6. Wolfsburg 18 8 4 6 28:24 28 7. Hertha Berlín 18 7 6 5 29:28 27 8. Hoffenheim 18 6 7 5 33:26 25 9. Brémy 18 7 4 7 29:29 25 10. Leverkusen 18 7 3 8 26:30 24 11. Mohuč 18 6 6 6 20:24 24 12. Schalke 18 6 3 9 22:25 21 13. Freiburg 18 5 6 7 22:28 21 14. Düsseldorf 18 6 3 9 21:34 21 15. Augsburg 18 3 6 9 26:31 15 16. Stuttgart 18 4 2 12 14:38 14 17. Hannover 18 2 5 11 17:36 11 18. Norimberk 18 2 5 11 15:41 11