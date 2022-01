Nord Stream 2 založil německou dceřinou společnost

Transportní společnost pro přepravu plynu potrubím Nord Stream 2, sídlící ve švýcarském daňovém ráji Zugu, založila dceřinou odnož se sídlem v Německu. Tento krok je důležitým předpokladem pro pokračování certifikačního procesu, jehož úspěšný konec umožní, aby rourami začal téct plyn.

Nově vzniklá firma Gas for Europe GmbH (tamní obdoba společnosti s ručením omezeným) má nyní adresu ve Schwerinu v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Sdělila to tento týden sama společnost, o novince informovala agentura DPA. Vznik dcery by měl obnovit proceduru, kterou v listopadu loňského roku pozastavila Spolková agentura pro sítě s poukazem, že postrádá německou pobočku a požaduje její vytvoření.

Gas for Europe se okamžikem svého založení stane vlastníkem a provozovatelem německé části plynovodu, sdělila čerstvá firma v tiskovém prohlášení. Do spravované infrastruktury patří zhruba 54 kilometrů dlouhé vedení plynu v německých vodách a zásobník této suroviny v Lubminu v Meklenbursku-Předním Pomořansku. Výkonným ředitelem byl jmenován Reinhard Ontyd, který v minulosti pracoval pro několik podniků s byznysem v energetice.

Německá dceřinka se kromě provozních záležitosti zaměří na to, aby splnila požadavky spolkové agentury a vyhověla kritériím, nezbytným pro udělení licence.

Nord Stream 2, který vede z Ruska do Německa na dně Baltského moře, je stavebně dokončen, ale není v chodu. Plyn měl přitom zařízením proudit už přibližně dva roky. Tomuto plánu se postavily do cesty mimo jiné americké sankce a hrozby, uvalené na Rusko. Momentálně jsou obě trasy celého, více než 1200 kilometrů dlouhého podvojného vedení, připraveny k okamžitému spuštění. Roční objem přepraveného plynu má činit 55 miliard kubíků.

Certifikační řízení, jež by teď mohlo rozjet, zabere nicméně několik měsíců. Předepsány jsou nejprve minimálně dva měsíce pro zkoumání Spolkové agentury pro sítě. Následovat mají prověrky ze strany Evropské komise, jež by mohly trvat čtyři měsíce. Poté má opět německá agentura osm týdnů na to, aby udělila výsledné “razítko”. S ohledem na tento scénář nepadne verdikt v první polovině tohoto roku.

Sporný plynovod se stal v uplynulé době více politikem než technickou záležitostí. Diskutuje se o něm jako o možném sankčním nástroji pro případ, že by Rusko skutečně napadlo Ukrajinu. Nejistá situace v regionu zůstává zdrojem napětí. Zastánci Nord Streamu 2 s oblibou tvrdí, že vedení strategické suroviny mimo ukrajinské území sníží riziko závislosti na ruských dodávkách přes tuto zemi (Transgas, Sojuz, Brotherhood). A připomínají, že zajištění dostupnosti ruského plynu je důležité pro přechod na obnovitelné zdroje energie. Tento vývoj je součástí záměru Evropské unie vytvořit do roku 2050 klimaticky neutrální Evropu.

Co je Nord Stream 2 Nord Stream 2, jehož výstavba přišla na 11 miliard USD, má do Evropy transportovat 55 miliard metrů krychlových zemního plynu ročně. Dříve vybudovaný podmořský plynovod Nord Stream, který je v provozu od roku 2011, má stejnou kapacitu. Plyn z projektu Nord Stream 2 má využívat i Česká republika, která se na něj napojí prostřednictvím nového plynovodu Eugal.