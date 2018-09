New York - Chystaný plynovod Nord Stream 2, který má přivádět zemní plyn z Ruska přímo do Německa, učiní Německo zcela závislým na ruské energii, řekl dnes americký prezident Donald Trump v projevu k Valnému shromáždění OSN v New Yorku. Budovaný plynovod spojí Německo s Ruskem po dně Baltického moře. Trump projekt opakovaně kritizuje, podle něj takto Moskva posílí svůj vliv v Evropě.

Rusko to popírá a Trumpův postoj považuje za pokus přinutit Evropany k nákupu amerického zkapalněného zemního plynu (LNG). Nový podmořský plynovod i již existující trasu Nord Stream 1 kritizují i některé další východoevropské státy, jako je Polsko nebo Ukrajina, které přijdou o část poplatků za tranzit ruského plynu do střední a západní Evropy.

Šéf Bílého domu již v červenci na summitu NATO obvinil Německo, že je zajatcem Ruska kvůli své energetické závislosti, a vyzval k zastavení prací na plynovodu Nord Stream 2, jehož stavbu řídí Rusko. Berlín tehdy Trumpova slova odmítl a uvedl, že je otevřen diverzifikaci svých energetických zdrojů.

Náměstek amerického ministra energetiky Dan Brouillette před několika dny v rozhovoru s německým listem Bild uvedl, že americké společnosti by mohly začít dodávat do Německa zkapalněný zemní plyn nejpozději do čtyř let. Dodávky z USA by mohly ohrozit pozici Ruska, které má nyní na dovozu plynu do Německa podíl kolem 60 procent.

Brouillette uznal, že americký LNG bude dražší. Dodal však, že vstup amerických dodavatelů na německý trh stanoví pro ruský Gazprom a další dodavatele cenový strop. Státní Gazprom vede konsorcium, které staví Nord Stream 2.

Americký velvyslanec Richard Grenell německému listu řekl, že německá kancléřka Angela Merkelová Trumpa osobně ujistila, že Německo chce nakupovat LNG ze Spojených států.