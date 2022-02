Nor Klaebo vládl lyžařskému sprintu i v Pekingu, ženám kralovaly Švédky

Čang-ťia-kchou (Čína) - Norský lyžař Johannes Hösflot Klaebo obhájil olympijské zlato ve sprintu. Ženský závod volnou technikou ovládla Švédka Jonna Sundlingová. Z českých běžců si vedla nejlépe devatenáctá Kateřina Janatová, Michal Novák obsadil 23. místo.

Klaebo nechal zapomenout na nezdar ze skiatlonu, v němž skončil s obří ztrátou čtyřicátý. Mistr světa z let 2019 a 2021 vbíhal ve finále do cílové rovinky jako první a odrazil nápor dotírajícího Itala Federica Pellegrina. Bronz získal Rus Alexandr Terentěv.

Klaebo měl ve volném sprintu na 1,5 kilometru třetí nejlepší čas v kvalifikaci a bez problémů postoupil ze čtvrtfinále i semifinále, i když ve druhé vyřazovací jízdě po vypuštěných posledních metrech prohrál s Pellegrinem. Finále měl sprinterský král současnosti rovněž pod kontrolou a získal čtvrté olympijské zlato. Před čtyřmi lety v Pchjongčchangu triumfoval také ve sprintu dvojic a ve štafetě.

Mistryně světa z klasického sprintu Sundlingová byla nejlepší už v kvalifikaci. Ve finále nastoupila v úvodním stoupání a zvítězila o bezmála tři sekundy před další Švédkou Majou Dalhqvistovou. Bronz má Američanka Jessie Digginsová.

Pětice českých lyžařů a lyžařek, která postoupila z kvalifikace, vypadla ve čtvrtfinále. Janatová a Tereza Beranová se v celkovém hodnocení prosadily do první dvacítky. "Bylo to brutální. Asi nejtěžší sprint, jaký jsem kdy jela. Navíc nejsem zvyklá závodit takto večer, kdy musí mít člověk přes den jiný režim. Takže jsem moc ráda, že to klaplo na nejlepší dvacítku. Možná z toho mohlo být i lepší umístění, ale každý sem přijel v top formě. Dala jsem do toho úplně všechno a výsledek odpovídá tomu, na co aktuálně mám," uvedla v tiskové zprávě Janatová, která pro úspěch ve sprintu obětovala účast ve skiatlonu.

Hned za ní se umístila Beranová. "Výsledkově je to pro mě zklamání. Ale musím říct, že jsme na tu náročnou trať byly díky trenérovi Janu Francovi maximálně připravené. Bohužel mi to dnes příliš neodjíždělo. I když servis dělal, co mohl, na tomto specifickém sněhu je to loterie a já nemám k dispozici lyže se správnou strukturou. Proto jsem se s tím musela hodně přetlačovat," řekla.

Z českých mužů si nejlépe vedl nakonec třiadvacátý Novák. "Po náročném nedělním skiatlonu se mi nepodařilo kompletně zregenerovat. V každém záběru jsem cítil, že jsem slabý a nemám energii. S ohledem na to považuji za obrovský úspěch, že se mi podařilo postoupit do čtvrtfinále, ve kterém jsem bojoval. Ale ve finiši jsem byl úplně vysátý a nemohl zabrat," litoval.

Devátou příčkou v kvalifikaci se blýskl dvaadvacetiletý Ondřej Černý, ale ve čtvrtfinále dojel s velkou ztrátou poslední. Klasifikován byl na 26. místě. "Před čtvrtfinále jsem měl pocit, že jsem maximálně připravený a mám dost síly. Začali jsme pomaleji, celkem snadno jsem se dostal na první místo a věřil jsem, že zafinišuju. Pak jsem ale v závěru neměl nohy a nebyl jsem tak připravený. Nevím, čím to bylo. Kdyby mi někdo před olympiádou takový výsledek nabídl, určitě bych ho bral. Po kvalifikaci z něho už tak nadšený nejsem," řekl. Luděk Šeller obsadil 29. pozici. Jan Pechoušek a Petra Hynčicová se Zuzanou Holíkovou vypadli v kvalifikaci.

Do sprintu nenastoupil vítěz skiatlonu Rus Alexandr Bolšunov, který byl před čtyřmi lety třetí v klasickém sprintu.

Běh na lyžích - sprint volnou technikou:

Muži: 1. Klaebo (Nor.) 2:58,06, 2. Pellegrino (It.) -0,26, 3. Terentěv (Rus.) -1,31, 4. Mäki (Fin.) -2,12, 5. Malcev (Rus.) -3,59, 6. Svensson (Švéd.) -6,17, 7. Jouve (Fr.), 8. Usťugov (Rus.), 9. Chanavat (Fr.), 10. Taugböl (Nor.), ...23. Novák, 26. Černý, 29. Šeller, v kvalifikaci 33. Pechoušek (všichni ČR).

Ženy: 1. Sundlingová 3:09,68, 2. Dahlqvistová (obě Švéd.) -2,88, 3. Digginsová -3,16, 4. Brennanová (obě USA) -4,49, 5. Fähndrichová (Švýc.) -7,21, 6. Ribomová (Švéd.) -11,11, 7. Stěpanovová (Rus.), 8. Fallaová, 9. T. U. Wengová (obě Nor.), 10. Carlová (Něm.), ...19. Janatová, 20. Beranová, v kvalifikaci 33. Hynčicová, 44. Holíková (všechny ČR).