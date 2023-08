Nominaci do čela kandidátky STAN do eurovoleb získali Nerudová a Farský

Praha - Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) by měli příští rok do voleb do Evropského parlamentu vést bývalá prezidentská kandidátka Danuše Nerudová a bývalý šéf poslanců hnutí Jan Farský (STAN). Jejich nominaci do čela listiny dnes schválilo předsednictvo Starostů, informovala ČTK mluvčí strany Sára Beránková. Definitivně o lídrech bude rozhodovat celostátní výbor STAN.

Nerudová oznámila úmysl kandidovat za STAN dnes dopoledne s tím, že se chce postavit populismu a nabídnout mu alternativu. Starostové budou ve volbách kandidovat samostatně a listinu doplní o nezávislé osobnosti, které souzní s liberálními a proevropskými hodnotami, uvedlo hnutí v tiskové zprávě. Kandidátka ponese název Starostové a osobnosti pro Evropu.

Bývalá rektorka Mendelovy univerzity v Brně Nerudová získala v prezidentských volbách 13,9 procenta hlasů a volilo ji přes 777.000 lidí. Před druhým kolem podpořila pozdějšího vítěze voleb Petra Pavla. Dnes uvedla, že díky nevídané vlně nadšení se podařilo zabránit zvolení Andreje Babiše (ANO) prezidentem. "Populisté se ale nevzdávají a chtějí si opět podmanit naši zemi za každou cenu. Kvůli našim dětem jim to nesmíme dovolit," řekla.

Farský uvedl, že Nerudová je silná osobnost s liberálními hodnotami a proevropským smýšlením. "Je mi ctí, že právě ona bude lídrem kandidátky za osobnosti pro Evropu. Rozumíme si nejen po programové stránce, ale i po té lidské. Věřím, že naše vzájemná synergie nám pomůže dosáhnout v evropských volbách přesvědčivého výsledku," uvedl.

Nerudová míní, že kandidáti na listině STAN mohou přinést pozitivní změny a novou energii do evropské politiky. "Věřím, že společně připravíme evropský program, který posune naši zemi a unii dopředu. Za klíčové považuji soustředit se na odolnost Evropy a zajištění naší suverenity - energetické, surovinové i bezpečnostní," uvedla.

Šéf STAN Vít Rakušan ocenil, že Nerudová se rozhodla netříštit liberální proevropské demokratické síly třeba založením vlastní strany. "Její rozhodnutí ucházet se o nominaci na kandidátku STAN mě osobně hodně těší. Může nám pomoci vybudovat přesvědčivou, sebevědomou evropskou kandidátku," řekl ministr vnitra.

Koaliční Piráti budou o pozici lídra kandidátky hlasovat v polovině září, o první místo se ucházejí europoslanci Marcel Kolaja, Markéta Gregorová, Mikuláš Peksa, bývalý poslanec Mikuláš Ferjenčík a neurochirurg Albert Štěrba.

Další vládní strany ODS, KDU-ČSL a TOP 09 zatím především řeší, zda budou kandidovat společně. Podle dnešních Hospodářských novin je pravděpodobnější, že strany na evropské volby nesestaví kandidátku dohromady pod značkou Spolu, ale budou se o hlasy ucházet zvlášť. Podle zákulisních informací tento záměr převažuje nově i v TOP 09, jejíž členové navíc kvůli obavám z kroužkování nechtějí ani případnou dvojkoalici s lidovci.

Předsednictvo opozičního hnutí ANO bude o krajských nominacích na kandidátku pro evropské volby jednat v příštích týdnech, podle prvního místopředsedy ANO Karla Havlíčka je jich necelých 30. Hnutí SPD se nedávno dohodlo na spolupráci v evropských volbách s Trikolorou, spojení má zabránit propadávání hlasů. Vedení ANO by mělo o nominacích z regionů jednat nejpozději na podzim.