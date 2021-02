Nominace Švendy na radního místo Jakoba vede k rozkolu u Spojenců

Praha - Hledání nového středočeského radního pro kulturu místo Jana Jakoba (TOP 09), který se rozhodl rezignovat, vede k rozkolu v zastupitelském klubu Spojenců. Členové klubu, do nějž patří zástupci TOP 09, Hlasu a Zelených, dnes rozhodli o nominaci bývalého příbramského místostarosty Václava Švendy (TOP 09). Hnutí Hlas, které na uvolněné místo prosazovalo svého předsedu Pavla Teličku, bylo proti. V prohlášení zaslaném ČTK oznámilo, že situace směřuje ke konci trojstranné koalice.

Spojenci jsou součástí široké krajské koalice se STAN, ODS a Piráty, která má dohromady 50 z 65 hlasů v zastupitelstvu. Z toho TOP 09 má dva zastupitele a Hlas a Zelení po jednom. Rozkol u Spojenců by tak na stabilitu krajské koalice neměl mít vliv.

Předseda středočeské TOP 09 a lídr společné kandidátky Spojenců Jakob chce rezignovat kvůli svému nástupu do Sněmovny. V dolní komoře již nahradil někdejšího předsedu poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska, který složil mandát. Jakob na dnešním jednání čtyřčlenného klubu Spojenců předložil návrh krajského předsednictva TOP 09, aby se jeho nástupcem stal Švenda. Poukázal na to, že Švenda měl jako místostarosta Příbrami kulturu na starosti. Švendovu nominaci podpořili všichni kromě Teličky.

Podle Hlasu by měl uvolněnou funkci radního vykonávat právě Telička. Hnutí poukázalo na to, že někdejší europoslanec je zastupitelem zvoleným na koaliční kandidátce za Jakobem a ve volbách získal nejvíc preferenčních hlasů. "Nemalou měrou přispěl k překonání hranice pro vstup do zastupitelstva a má rozsáhlé a dlouholeté zkušenosti," stojí v prohlášení.

Jakob odkázal na koaliční smlouvu Spojenců. Švendova nominace je podle něj souladu s usnesením, podle nějž se při výměně na uvolněných funkcích má respektovat stranická příslušnost.

Telička ČTK řekl, že respektoval vůli svého hnutí bez ohledu na své osobní preference. Dál by měl být nezařazeným krajským zastupitelem. Na dotaz, zda zůstává součástí koalice, řekl, že jde o záležitost dvou stran. "Záleží i na tom, jestli je zájem ze strany koaličních partnerů," podotkl. Podle něj by v tom mělo být jasno do dvou nebo tří dnů. Hnutí v prohlášení uvedlo, že nemá zájem situaci eskalovat a Telička bude nadále odvádět maximální práci ve prospěch kraje v zastupitelstvu.

Skutečnost, že Telička opustil klub, podle Jakoba neohrožuje jeho fungování ani stabilitu krajské koalice. Klub Spojenců by měl nově fungovat pouze ve složení TOP 09 a Zelení.

O nominaci Švendy již Jakob informoval koaliční partnery ze STAN, ODS a Pirátů. Podat rezignaci na radního chce příštích dnech, ale s účinností ke konci měsíce. Jeho nástupce by tak mohl být zvolený na zasedání zastupitelstva 22. února a nastoupit do funkce od března.

Švenda uvedl, že chce jako nový radní navázat na Jakobovu práci. "Budu nadále pokračovat v komunikaci s našimi příspěvkovými organizacemi, které v této nelehké době potřebují partnera a pomocnou ruku," dodal.

Záležitost obsazení radního se podle Hlasu odvíjí na širším základě. Hnutí připomnělo, že TOP 09 a Hlas jednaly o spolupráci na celostátní úrovni před příštími sněmovními volbami a o vytvoření společné otevřené politické platformy. "Následně se hnutí Hlas dozvědělo z médií, že TOP 09 uzavřela předvolební koalici s ODS a KDU-ČSL. Každý si může samozřejmě vybrat partnera dle oboustranné vůle, ovšem určitá základní alespoň komunikační pravidla je dobré respektovat," dodalo hnutí.