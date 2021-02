Nominace na filmové ceny SAG mají jiné favority než Zlaté glóby

Los Angeles - Nejvíce nominací na ceny Sdružení filmových a televizních herců (SAG) posbíraly snímky Bratrstvo pěti, Minari, Ma Rainey - matka blues a Chicagský tribunál. V hlavní kategorii tuto čtveřici doplnilo ještě drama One Night in Miami (Jedna noc v Miami). Během živého vysílání na instagramu to dnes oznámili organizátoři. Herecká asociace tak do svých nominací zahrnula výrazně odlišnou skupinu filmů než zahraniční novináři hlasující o filmových cenách Zlatý glóbus, jejichž nominace byly zveřejněny o den dříve.

Kategorie nejlepší film má v nominacích na Zlaté glóby a ceny SAG pouze jediný shodný titul, a to drama Aarona Sorkina Chicagský tribunál. Melodrama Minari se na Zlatých glóbech kvůli dialogům v korejštině uchází jen o cenu pro neanglicky mluvený film, sdružení SAG jej ale nominovalo hned ve třech kategoriích včetně té pro nejlepšího herce v hlavní roli a nejlepší herečku ve vedlejší roli. Naopak historické drama Mank, které má na Zlatých glóbech šest nominací, zařadilo herecké sdružení do nominací jen v kategorii pro nejlepšího herce za výkon Garyho Oldmana.

Celkově v nominacích na ceny SAG hodně bodovala streamovací platforma Netflix, která stojí za válečným filmem Bratrstvo pěti režiséra Spikea Leeho, hudebním snímkem Ma Rainey - matka blues i dramatem Chicagský tribunál. Kromě toho má Netlix řadu zástupců i mezi nominovanými seriály, a to například díky seriálům Koruna, Ozark, Bridgertonovi či Smrt nás spojí.

Hned dvě nominace přisoudilo herecké sdružení i herci Chadwicku Bosemanovi, který loni v srpnu zemřel na rakovinu. Šanci zvítězit má v kategorii pro herecký výkon ve filmu v hlavní i vedlejší roli.

Ceny Sdružení filmových a televizních herců bývají považovány za jeden z nejspolehlivějších indikátorů úspěchu při udílení Oscarů, protože herci tvoří největší část hlasujících americké filmové akademie, která o Oscarech rozhoduje. Rozdělovat se budou 4. dubna.