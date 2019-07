Nominace na ceny Emmy ovládlo drama Hra o trůny

Los Angeles - Závěrečná osmá série dramatického fantasy seriálu Hra o trůny získala 32 nominací na televizní ceny Emmy, což překonalo dosavadní rekord 27 nominací, které v roce 1994 měl kriminální seriál Policie New York. Nominacím dnes kralovala společnost HBO, která je tvůrcem Hry o trůny a která si připsala celkem 137 nominací, zatímco konkurenční Netflix má 117 nominací. Ceny budou uděleny 22. září.

Úspěch Hry o trůny se očekával, ačkoli poslední řada se četným fanouškům nelíbila, takže v petici žádali její přetočení. Drama získalo nominaci i v klíčových kategoriích, jako jsou nejlepší dramatický seriál, nejlepší herečka v dramatickém seriálu (Emilia Clarkeová) či nejlepší herec v dramatickém seriálu (Kit Harington).

O titul nejlepšího dramatického seriálu se s Hrou o trůny utkají například kriminální drama Volejte Saulovi, komediální drama Tohle jsme my či thrillerová série Na mušce s dramatem Boj o moc.

Šanci stát se nejlepším komediálním seriálem mají letos kriminální komedie Barry, sitcom The Marvelous Mrs. Maisel a také komedie Viceprezident(ka). Tu mnozí kritici ještě před zveřejněním nominací označili za favorita letošních Emmy. Pokud cenu Viceprezident(ka) získá, bude to po letech 2013, 2015 a 2017 její čtvrtá proměněná nominace.

Nominanty na nejlepšího herce v hlavní roli v komediálním seriálu se dnes stali Bill Hader (Barry), Michael Douglas (The Kominsky Method) nebo Don Cheadle (Černé pondělí), z hereček v této kategorii to jsou Julia Louisová-Dreyfusová (Viceprezident(ka)), Rachel Brosnahanová (The Marvelous Mrs. Maisel) nebo Christina Applegateová (Dead to Me).

V kategorii minisérie proti sobě stojí pětidílný seriál Černobyl o havárii sovětské jaderné elektrárny, drama Útěk z vězení v Dannemoře, kriminální seriál When They See Us či thriller Ostré předměty.