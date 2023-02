Nominace na ceny Anděl ovládl Miro Žbirka, favority jsou i 7krát3 a Vypsaná fixa

Praha - Favoritem letošních cen České hudební akademie (ČHA) Anděl je s ohledem na počet nominací zpěvák Miro Žbirka. Ten se svou deskou Posledné veci figuruje v kategoriích Album, Sólový interpret a Slovenské album. Píseň Nejsi sám, v níž zpívá i jeho syn David Žbirka, který album produkoval, se může stát Skladbou roku. Novinářům to dnes řekl Kryštof Bartoš, který bude průvodcem vyhlášení výsledků 15. dubna v Křižíkově pavilonu pražského Výstaviště. Slovenský zpěvák, skladatel a kytarista Miro Žbirka zemřel v listopadu 2021 ve věku 69 let.

"Celkově hlasovalo přes 440 akademiků, odborníků napříč hudební branží," uvedla Petra Žikovská, ředitelka České národní skupiny Mezinárodní federace hudebního průmyslu (ČNS IFPI), která ceny vyhlašuje.

V nejsledovanější kategorii Album má šanci uspět kromě Mira Žbirky také zpěvák 7krát3 s deskou II a kapela Vypsaná fixa se svými Kusy radosti. Jak 7krát3 tak Vypsaná fixa se mohou v letošním roce stát držiteli hned tří andělských sošek. Zpěvák 7krát3 je dále nominovaný v kategoriích Sólový interpret a Videoklip, Vypsaná fixa pak jako Skupina roku a v kategorii Rock. Akademii oslovila také zpěvačka Pam Rabbit se svojí prvotinou Mom, I'm Lost, díky které si Anděla může odnést za Sólovou interpretku a Objev.

Co se týče nominací, je znát, že přece jenom to dělají lidé, kteří jsou hodně v oboru, takže tam poměrně hodně chybí takových těch mediálně nejvíce známých interpretů. Ale to se dá celkem pochopit a vlastně to platilo vždycky, řekl ČTK člen Rady ČHA a hudební publicista Josef Vlček.

Třetí kolo hlasování ČHA, která svými hlasy rozhodne o vítězích cen Anděl za rok 2022, začíná dnes. Akademici budou vybírat ze tří kandidátů nominovaných ve 14 kategoriích. Výjimku tvoří Síň slávy, o jejímž vítězi rozhodla akademie již v prvním kole hlasování.

Stejně jako v posledních letech bude součástí cen Anděl multižánrová cena popularity, kterou vyhlašuje titulární partner Andělů společnost Coca-Cola. Součástí slavnostního předávání cen Anděl bude tradičně řada hudebních vystoupení. "Snažíme se vnímat vývoj hudby v celé její šíři a zprostředkovávat hostům v sále i divákům u televizních obrazovek komplexní zážitek. I letos připravujeme originální scénu a pro každé vystoupení speciální vizuální support, který podpoří výjimečnost vystupujících interpretů i celého večera," uvedla producentka cen Lucie Hájková. "První jména, kteří na předávání živě vystoupí, oznámíme v polovině března," dodala.

Ceny Anděl uděluje každoročně hudební akademie od roku 1991 hudební akademie. Od roku 1995 se realizují pod záštitou ČNS IFPI a od roku 1997 je symbolizuje soška Anděla se šalmají od sochaře Jaroslava Róny. Vyhlášení vítězů 32. ročníku odvysílá v přímém přenosu Česká televize.

Přehled nominací na udělení Ceny České hudební akademie - Anděl Coca-Cola 2022: Album 7krát3 - II Vypsaná Fixa - Kusy radosti Miro Žbirka - Posledné veci Skladba Ewa Farna - Verze 02 Mirai - Vedle tebe usínám Miro Žbirka - Nejsi sám (feat. David Žbirka) Skupina Prago Union - Příduhned Vltava - Spass muss immer sein Vypsaná Fixa - Kusy radosti Sólová interpretka Lenny - Heartbreak Culture Pam Rabbit - Mom, I‘m Lost Radůza - Nebe je odemčené Sólový interpret 7krát3 - II Dan Bárta - Jedním dechem Miro Žbirka - Posledné veci Objev Calin - Popstar Pam Rabbit - Mom, I’m Lost Rozálie - Korzetiér Videoklip 7krát3 - Vojín Ryan (režie V. Jelšíková) Lazer Viking - Yr Body (režie J. Walker) Tata Bojs - Holka z plakátu (režie D. Mencl) Alternativa a elektronika Kalle - Under the Black Moss Tamara - Anderson Anna Vaverková - Roztomilá Holka Folk Vladimír Javorský - Ještě je Robert Křesťan & Druhá tráva - Díl druhý My3.avi - Realita sen Jazz Štěpánka Balcarová - Štěstí Jaromír Honzák - Twenties Vertigo - Nic Klasika Hana Blažíková, Collegium Marianum - Michna: Česká mariánská muzika – Lilium mezi trním Pavel Haas Quartet, B. Giltburg, P. Nikl - Johannes Brahms: Kvintety op. 34 & 111 SOČR, Marko Ivanović - Miloslav Kabeláč: Mysterium času Rap 58G - City Park Rest & DJ Wich - Tlak Robin Zoot - Make Sudety Great Again Rock Insania - GRRRotesky The Atavists - Prettier Than You Vypsaná Fixa - Kusy radosti Slovenské album Korben Dallas - Deti rýb Richard Müller - Čierna labuť, biela vrana Miro Žbirka - Posledné veci