Nominace českých biatlonistů na start SP je hotová

Praha - Vedle dříve známě pětice Markéta Davidová, Lucie Charvátová, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký a Mikuláš Karlík budou na úvod Světového poháru v Östersundu reprezentovat české barvy také Eva Puskarčíková, Jessica Jislová, Tereza Vinklárková, Vítězslav Hornig a Adam Václavík. Konečnou nominaci oznámili trenéři Egil Gjelland a Ondřej Rybář po víkendových kontrolních závodech v Sjusjönu.

"Ostatní se mohou ukázat na prvních dvou IBU Cupech. Před dalšími závody Světového poháru v Hochfilzenu můžou přijít změny jak u kluků, tak u holek," podotkl trenér mužů a současně sportovní ředitel českého svazu Rybář.

V Norsku se z adeptů na první tým nejvíce dařilo dvaadvacetileté Vinklárkové, jež skončila 24. ve sprintu a 15. v závodě s hromadným startem. Puskarčíková i Jislová se umístily v první dvacítce ve sprintu. Hornig s Václavíkem se prosadili proti Tomáši Krupčíkovi, kterému sprint výrazně nevyšel.

Z lídrů českého týmu v Sjusjönu v konkurenci širší norské sestavy či kompletní francouzské reprezentace dosáhla nejlepších výsledků úřadující mistryně světa ve vytrvalostním závodě Davidová, jež vybojovala 6. a 8. místo. Štvrtecký byl 14. ve sprintu, stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu Krčmář po nepovedeném sprintu vyhrál závod s hromadným startem B.

"Pro nás to byla součást závěrečné přípravy a také první závody od začátku září. Zvolili jsme trochu jiný model přípravy. Sezona bude dlouhá a my nesměřujeme formu na její začátek. Proto nemá smysl hodnotit přípravné závody. Každopádně Norové a Francouzi ukázali, že jsou skvěle připravení, a my máme na čem pracovat," konstatoval Rybář.

V Östersundu jsou první pohárové závody na programu 27. a 28. listopadu.