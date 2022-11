Nohejbalisté získali na domácím MS tři medaile, ale na zlato nedosáhli

Praha - Čeští nohejbalisté získali na domácím mistrovství světa v Praze stříbrnou a dvě bronzové medaile. Reprezentační výběr tak nenavázal na tři tituly z předchozího šampionátu v roce 2018 v rumunské Kluži.

Nejblíže zlatu byli Češi v hale O2 universum v soutěži trojic. Domácí nohejbalisté postoupili do finále, v němž ale podlehli po setech 12:10, 5:11, 8:11 rivalům ze Slovenska. "Kluci ze Slovenska to měli výborně připravené a nahrávali Silvenu Gálusovi skvěle. Rozhodla to podle mě lepší příprava a lepší mezihra, což vždycky zdobilo nás," řekl České televizi kapitán Jan Vanke po posledním zápase kariéry.

Roli favorita nepotvrdili Češi v kategorii dvojic, ve které Pavel Kop a Jiří Kalous podlehli v semifinále 1:2 Slovákům a museli se spokojit s bronzem po výhře nad Maďarskem. Premiérový titul mistrů světa získali po finálovém triumfu 2:0 Francouzi.

V singlu útočil Ondřej Vít na zlatý hattrick, po překvapivé semifinálové porážce 0:2 s Maďarem Fodorem ale na úspěchy z let 2016 a 2018 nenavázal. V souboji o třetí místo si alespoň poradil ve dvou setech s Rumunem Hatieganem, jemuž oplatil porážku ze základní skupiny.

"Pořád je to zklamání. Být třetí na světě je krásné, ale chtěl jsem to vyhrát potřetí za sebou," řekl sesazený šampion, jenž šampionátem ukončil reprezentační kariéru. Fodor nakonec získal pro Maďarsko první zlato po 28 letech, když ve finále porazil 2:0 slovenského singlistu Hulína.