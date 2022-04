Nohavica zazpívá v Bílovci na koncertě pro uprchlíky, bude se i dražit obraz

Bílovec (Novojičínsko) - Písničkář Jaromír Nohavica vystoupí ve čtvrtek 5. května v kulturním domě v Bílovci na Novojičínsku na benefičním koncertě ve prospěch ukrajinských žen a dětí. Koncert pořádá místní Gymnázium Mikuláše Koperníka a výtěžek využije pro uprchlíky, jimž poskytlo zázemí ve svém domově mládeže. Na koncertě se bude také dražit Nohavicův portrét. ČTK to dnes za gymnázium sdělila Lenka Gulašiová. V domově mládeže je nyní ubytováno 70 Ukrajinců, kteří uprchli před válečným konfliktem, více než polovina z nich jsou děti.

Gymnázium hradí ze svých prostředků pronájem kulturního domu i veškeré další náklady spojené se zajištěním koncertu. "Celý výtěžek benefičního koncertu bude použit na vybudování a vybavení místnosti pro neformální dětskou skupinu ukrajinských dětí v předškolním věku, aby jejich rodiče měli možnost nastoupit do zaměstnání a nemuseli být závislí na sociálních dávkách. To je to, co nejvíc potřebují," uvedl ředitel gymnázia Pavel Mrva.

Škola se podle něj rozhodla uspořádat koncert, protože hledá nejrůznější cesty, jak pomoci uprchlíkům i jak upozornit na osudy všech, kteří před válkou na Ukrajině utíkají. "Jsem rád, že Jaromír Nohavica, kterého jsme oslovili, neváhal a nabídl nám jeden z mála svých volných termínů," uvedl Mrva.

Nohavicovi v poslední době pořadatelé některé koncerty zrušili kvůli tomu, že po napadení Ukrajiny Ruskem odmítl vrátit Puškinovu medaili, kterou v roce 2018 převzal z rukou ruského prezidenta Vladimíra Putina. Zrušeny byly například všechny jarní koncerty v Polsku a koncert v Uherském Brodě. Další jeho koncerty jsou ale stále vyprodané. Proti válce se Nohavica postavil, na koncertu odvysílaném živě prostřednictvím internetu ze svého bytu odsoudil válku na Ukrajině, zpíval ukrajinsky i rusky a řekl také, že nesouhlasí s Putinem a že válka je mu proti srsti. Na benefici pro Ukrajinu už vystupoval v Ostravě-Porubě. Výtěžek z ostravského koncertu chtěl zpěvák věnovat organizaci Člověk v tísni, ta se však od něj distancovala.

V Bílovci Nohavica podle Mrvy vystoupí po třech desítkách let. "Ve prospěch ukrajinských rodin nepoputuje jen zisk z koncertu, ale také výtěžek z dražby obrazu, který se stal předlohou plakátu i designu vstupenek na zmíněný koncert. Autorem díla je akademický malíř Stanislav Lubojacký, jehož život i tvorba jsou úzce spojeny s naším městem," uvedl Mrva.

Jde o olejomalbu o rozměrech přibližně 50 krát 40 centimetrů. Autor její podobu v průběhu prací konzultoval i s Nohavicou. "Lubojacký ji vytvořil na základě našeho oslovení a bez nároku na honorář," uvedl Mrva.

Do aukce se zájemci budou moci přihlásit přímo v den koncertu na místě jeho konání. Dražba obrazu se uskuteční bezprostředně po skončení koncertu.

Vstupenky na koncert stojí 700 korun a v prodeji budou 21. a 28. dubna od 15:00 do 17:00 ve vestibulu Gymnázia Mikuláše Koperníka. "Během koncertu bude rovněž možné přispět do sbírky ve prospěch obyvatel Ukrajiny, kteří v areálu školy našli útočiště," doplnila Gulašiová.