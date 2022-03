Nohavica, oceněný Putinem, se ohradil proti rušení svých koncertů

Ostrava - Písničkář Jaromír Nohavica se prostřednictvím webových stránek ohradil proti rušení některých svých koncertů. Současnou situaci nepřímo přirovnal ke komunistickým praktikám. Někteří organizátoři Nohavicovy koncerty začali rušit poté, kdy písničkář po napadení Ukrajiny Ruskem odmítl vrátit Puškinovu medaili, kterou v roce 2018 převzal z rukou ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Nohavica na webu ve svém příspěvku "Narozen v komunismu, umřu v komunismu" zveřejnil letopočty, kdy mu bylo zakázáno koncertovat. Kromě předrevolučních let 1984 a 1987 zmínil rovněž letošní březen.

Ruský prezident Nohavicovi v roce 2018 udělil Puškinovu medaili určenou ruským občanům i cizincům, kteří se významně zapsali v kulturní oblasti, literatuře či jiných oborech umění. Hudebník ji od něj osobně převzal v Kremlu. Krátce po ruském vpádu na Ukrajinu řekl, že si ocenění ponechá, protože jej dostal "za písně a ne za válčení".

Proti válce se později Nohavica postavil. Prostřednictvím internetu odvysílal 2. března ze svého bytu živě koncert Vlašťovko, leť. Odsoudil při něm válku na Ukrajině, zpíval ukrajinsky i rusky a řekl také, že nesouhlasí s Putinem a že válka je mu proti srsti. Přesto už byly zrušeny všechny Nohavicovy jarní koncerty v Polsku. Rovněž olomoucká Univerzita Palackého (UP) se rozhodla nepronajmout agentuře Sportovní halu UP pro Nohavicův koncert připravovaný na 12. května a vyprodaný koncert chystaný na 22. března zrušil na doporučení radních i dům kultury v Uherském Brodě na Uherskohradišťsku. Od Nohavici se zároveň distancovala i organizace Člověk v tísni, které chtěl zpěvák na pomoc Ukrajině věnovat výtěžek ze svého koncertu chystaného na 25. března v Ostravě. Dům kultury Poklad se ale i přes odmítavý postoj humanitární organizace rozhodl koncert uskutečnit a začal na něj prodávat vstupné, které se v krátké době vyprodalo. Peníze z výtěžku jsou i nadále určeny na pomoc Ukrajině.

Osmašedesátiletý Nohavica patří mezi legendy tuzemského folku, vystupuje více než 45 let. Jeho alba jsou dlouhodobě nejprodávanější na českém trhu a mnohé jeho písně zlidověly. Svými texty i projevem si získal mnoho příznivců již za totality, kdy v podstatě neměl přístup do médií a jeho tvorba se šířila převážně formou amatérských nahrávek. Stínem jeho tehdejšího působení byla spolupráce s komunistickou Státní bezpečností v 80. letech. Nohavica na své internetové stránce styky s StB připustil, vyloučil ale, že by udával lidi. V roce 2017 převzal Nohavica od prezidenta Miloše Zemana medaili Za zásluhy I. stupně.