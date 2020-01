Noël vyhrál v Záhřebu a je novým lídrem slalomářů v SP

Záhřeb - Francouzský slalomář Clément Noël vyhrál večerní závod v Záhřebu a dostal se do čela hodnocení disciplíny ve Světovém poháru, kde touto sezonou začala éra po Marcelovi Hirscherovi. Hvězdný Rakušan ukončil na podzim kariéru a boj o křišťálové glóby v točivých disciplínách je tak po letech otevřený.

Hlavním adeptem je Nor Henrik Kristoffersen, ale první kolo v chorvatské metropoli se mu nepovedlo a 21. místo vylepšil už jen nepatrně. Žluté číslo pro lídra disciplíny tak převzal dvaadvacetiletý Noël. Ze čtvrté příčky si dojel pro čtvrtý pohárový triumf v kariéře.

Velké problémy jako Kristoffersen měl v prvním kole i další z favoritů Alexis Pinturault. Francouz byl nejprve za chybné projetí branky diskvalifikován, pak figuroval na čtrnáctém místě a nakonec skončil devátý.

"Já taky udělal v prvním kole chybu a málem jsem vypadl, ale neztratil jsem tolik času jako Alexis. Ve druhém už to bylo dobré. Skvěle jsem vstoupil do nového roku," radoval se Noël. Se ztrátou pouhých sedmi setin byl druhý Švýcar Ramon Zenhäusern, nejrychlejší muž prvního kola. Bronz vybojoval juniorský mistr světa Alex Vinatzer z Itálie.

Český reprezentant Jan Zabystřan nedokázal využít řady zaváhání a výpadků soupeřů a do finálové třicítky se nevešel. Skončil na 45. místě jako poslední ze slalomářů, kteří jízdu dokončili.

Již ve středu nabitý program pokračuje v Madonně di Campiglio, jen slalomů absolvují lyžaři v lednu šest.

Pořadí slalomu mužů v Záhřebu:

1. Noël (Fr.) 1:57,14 (57,76+59,38), 2. Zenhäusern (Švýc.) -0,07 (57,49+59,72), 3. Vinatzer (It.) -0,29 (58,31+59,12), 4. Myhrer (Švéd.) -0,39 (57,85+59,68), 5. Marchant (Belg.) -0,49 (58,97+58,66), 6. Braathen (Nor.) -0,63 (58,58+59,19), 7. Strasser (Něm.) -0,71 (57,67+1:00,18), 8. Mölgg (It.) -0,77 (57,80+1:00,11), 9. Pinturault (Fr.) -0,97 (58,61+59,50), 10. Maurberger (It.) -0,99 (58,45+59,68), ...v 1. kole 45. Zabystřan (ČR) 1:00,83.

Průběžné pořadí slalomu (po 3 z 12 závodů): 1. Noël 180, 2. Myhrer 175, 3. Kristoffersen (Nor.) 162, 4. Zenhäusern 130, 5. Pinturault (Fr.) 129, 6. Yule (Švýc.) 90.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 44 závodů): 1. Kilde (Nor.) 474, 2. Paris (It.) 454, 3. Pinturault 430, 4. Kristoffersen 391, 5. Mayer (Rak.) 362, 6. Feuz (Švýc.) 361, ...105. Zabystřan 12.