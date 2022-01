Noční schůzi Sněmovny sledovala část poslanců z kuloárů, vláda se snažila zůstat

Praha - Při nočním jednání Sněmovny o důvěře kabinetu Petra Fialy (ODS) zůstávala řada míst neobsazených, poslanci sledovali schůzi z kuloárů. V řízení schůze, která byla na žádost opoziční SPD přerušena po 22 hodinách dnes v 07:00, se místopředsedkyně a místopředseda střídali po hodině a půl podle přesného rozpisu a byli i ve střehu pro případnou pomoc kolegovi u řídícího pultíku. Členové vlády se snažili být na místech všichni, jak jim to předepisuje usnesení dolní komory z 90. let. Vicepremiér a předseda Pirátů Ivan Bartoš ČTK řekl, že spal půl hodiny.

Schůze trvající zatím 22 hodin včetně polední přestávky je s přehledem nejdelším jednáním o důvěře vládě. Dosud trvalo nejdéle předchozí hlasování o důvěře menšinového kabinetu Andreje Babiše (ANO), které se protáhlo na 16 hodin.

"Vláda se snažila tam být celou dobu. Sledovali jsme jednotlivá vystoupení, poměrně často ministři včetně mne vystupovali v reakcích na dotazy," uvedl Bartoš. Dodal, že měl například "takovou výměnu" s bývalou ministryní pro místní rozvoj Klárou Dostálovou (ANO) o kontinuitě na ministerstvu. "Byla to náročná noc, v návaznosti je mimořádná schůze. Tak jsem spal třicet minut v křesle, ale když se jedná o důvěře vládě, není to žádná oběť. Jednali jsme na složitějších jednáních, i tady ve Sněmovně, " uvedl. "Uvidíme, zda si opoziční poslanci budou chtít zopakovat to kolečko, nebo zda půjdeme na hlasování," řekl k pokračování schůze, které bylo svoláno na 18:00.

Ve vládních i poslaneckých lavicích byla v noci vidět řada neobsazených míst. Lavice se začaly zaplňovat až před sedmou hodinou ranní. Když se mělo krátce po 10:00 hlasovat o programu mimořádné schůze svolané k financování hnutí STAN, musel předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda požádat o pětiminutovou přestávku. Zdůvodnil to tím, že „propustil lidi na snídani“. Z této mimořádné schůze už se omluvila desítka členů vlády v čele s premiérem Petrem Fialou, který má dopoledne jednání s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem.

Pozornost a řadu ohlasů na sociálních sítích vyvolal projev ministra průmyslu Jozefa Síkely, který komentoval vystoupení exministryně financí Aleny Schillerové (ANO). "Zmínili jste tady, že jste našli peníze. (Smích z řad koalice.) Peníze se možná najdou někde v lese nebo na zastávce autobusu. Vy jste žádné peníze nenašli, vy jste si je půjčili a zadlužili jste tento stát ještě víc," prohlásil.

"Účast byla různá. Samozřejmě je třeba si také občas odskočit, zajít na večeři a podobně," popsala noční jednání místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová (STAN). Vzhledem k tomu, jak opozice nastavila své fungování, očekává Kovářová, že večer se bude opakovat situace ze středečních pozdních a dnešních brzkých hodin. "Konstruktivně se opozice nechová. Avizovali, že něco podobného se bude dít i po té 18:00, kdy budeme pokračovat, že času mají dost," uvedla.