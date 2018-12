Mirošovice (u Prahy) - Noční hromadná nehoda na 23. kilometru dálnice D1 způsobila škodu zhruba 1,5 milionu korun, nikdo se nezranil. Do dodávky převážející tři osobní auta narazil zezadu řidič jiného vozidla, řekl ČTK policejní mluvčí Zdeněk Chalupa. Celkem se nehoda týkala sedmi řidičů, dálnice byla v obou směrech uzavřena asi tři hodiny.

"Ve směru na Brno převážela dodávka tři vozidla, jedno z nich na návěsu. Zezadu do ní narazilo vozidlo," popsal nehodu Chalupa. Souprava se po nárazu rozpojila, návěs narazil do svodidel a převrátil se do protisměru, kde se střetl s dalšími třemi vozidly.

Nehoda se stala po 22:00 a uzavřela dálnici v obou směrech. Provoz byl plně obnoven před 1:30. Na místě zasahovalo také speciální vozidlo pro hromadné neštěstí pražských záchranářů Atego, které poskytlo zázemí účastníkům nehody.