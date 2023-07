Noční deště zmírnily v Česku riziko požárů, vysoké platí už jen na východě

Praha - Vysoké nebezpečí požárů platí nově jen pro východní část České republiky. Na většině území Čech meteorologové výstrahu po nočních deštích zmírnili, riziko požárů je tam teď nízké. Na Moravě a ve Slezsku pokles nebezpečí předpokládají vzhledem k očekávaným srážkám v pondělí odpoledne. Vyplývá to z informací, které ČTK poskytl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Hasiči v posledních dnech zasahovali u řady požárů v přírodě.

Dosud vysoké riziko požárů platilo pro celé území republiky. "Tato výstraha snižuje stupeň nebezpečí požárů na většině území Čech, a to v důsledku nočních a dopoledních srážek," uvedl k aktualizovanému varování ČHMÚ. Nově tak požáry s vysokým stupněm nebezpečí hrozí v Královéhradeckém a Pardubickém kraji, na Vysočině, na Jindřichohradecku v jižních Čechách a ve všech moravských krajích. V těchto oblastech riziko klesne na nízké v pondělí po poledni. Od té doby bude na nízkém stupni v celém Česku.

Meteorologové ve výstraze doporučují nerozdělávat oheň v přírodě, zejména v lesích, nevypalovat trávu, neodhazovat cigaretové nedopalky na zem a nepoužívat přenosné vařiče a jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by také měli úsporně hospodařit s vodou. Zemědělcům ČHMÚ radí se při žních domluvit na dohledu s hasiči.

Pro čtyři moravské kraje platí dnes do večera také výstraha ČHMÚ před vysokými teplotami. Na Moravě a ve Slezsku mohou dnes podle předpovědi stoupat na 30 až 34 stupňů Celsia, v Čechách by mělo být do 31 stupňů.

Požáry v přírodě zaměstnávaly hasiče v sobotu i dnes. V noci na dnešek hořel les na Písecku a Sokolovsku, hasičům pomohl déšť a pokračují tam v dohašování ohnisek. Řada požárů vypukla v sobotu také při polních pracích. Na Mladoboleslavsku hořely traktor s lisem a pole, škoda je 14 milionů korun.

Osm krajů kvůli horkému a suchému počasí vyhlásilo zákaz používání otevřeného ohně v přírodě a na dalších rizikových místech, jako je okolí stohů slámy. Úřady k tomu přistoupily v Jihomoravském, Karlovarském, Královéhradeckém, Olomouckém, Plzeňském, Středočeském a Ústeckém kraji a také v Praze.