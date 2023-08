Noční bouřky zaměstnaly hasiče i energetiky, komplikace i na železnici

Praha - Velmi silné bouřky, které se v sobotu večer a v noci vyskytovaly na jihu a severovýchodě Česka, zaměstnaly hasiče i energetiky. Hasiči zaznamenali v souvislosti s bouřkou více než tisícovku výjezdů. Omezené dodávky elektřiny mělo ráno přes 30.000 odběratelů, nejvíce v Jihočeském, Moravskoslezském a Olomouckém kraji. Zemědělskému družstvu z Kokor na Přerovsku poničila bouřka doprovázená silným větrem a deštěm zhruba desetinu rozlohy chmelnic, škoda je odhadována nejméně na 25 milionů korun. Popadané stromy komplikovaly i provoz na železnici, ráno byla podle Správy železnic doprava na hlavních koridorech stabilizovaná kromě tratě z Českých Budějovic na Linec. Bouřky v sobotu postupovaly do Česka z Bavorska, z jihu Čech pak na severovýchod.

Distribuční společnost EG.D ze skupiny E.ON, která působí zejména na jihu Čech a Moravy, evidovala ráno v Jihočeském kraji a na Vysočině více než 17.000 odběrných míst bez elektřiny a společnost ČEZ asi 16.000, nejvíce na Karvinsku, Frýdecku-Místecku a Olomoucku. Nejčastější příčinou poruch je poškozené vedení elektřiny po pádu stromů. "Jedná se o potrhané vodiče a izolátory," řekl Šperňák.

Bouřku podle meteorologů doprovázaly silné nárazy větru. Stanice Byňov na Českobudějovicku a Český Krumlov - Přísečná naměřily přes 90 kilometrů za hodinu. "Vyskytly se ale i nárazy patrně větší v lokálních downburstech, které se ale do staniční sítě 'netrefily'," uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na síti X (dříve twitter). Intenzivní srážky postihly zejména oblasti jižních Čech a Vysočiny. Lokálně napršelo za 30 minut až 40 milimetrů, některé stanice, například Černovice na Pelhřimovsku a Hluboká nad Vltavou na Českobudějovicku, měly celkově i přes 70 milimetrů srážek. "Kroupy větších rozměrů alespoň prozatím nebyly nikde zaznamenány," dodali meteorologové.

Následkem srážek se na některých tocích zvýšila hladina až na druhý stupeň povodňové aktivity. Druhý povodňový stupeň stále platí v Tučapech na Táborsku na Černovickém potoku. Nad ránem platil i na Blanici u Blanického mlýna, nyní už je hladina v normálu. Na Vysočině se na druhý stupeň dostala Želivka v Čakovicích na Pelhřimovsku, ale i tam už hladina klesla, kolem 10:00 tam platil první povodňový stupeň.

Hasiči vyjížděli v souvislosti s večerní a noční bouřkou k více než tisícovce událostem, od večera do dnešních 07:00 zaznamenali 1101 technických pomocí. Je to téměř trojnásobek dlouhodobého denního průměru všech výjezdů. Hasičský záchranný sbor ČR to uvedl na síti X (dříve twitter). Nejvíce hasiči zasahovali v souvislosti s bouřkami v Jihočeském kraji, na Vysočině a v krajích Moravskoslezském a Olomouckém.

V Jihočeském kraji hasiči do rána vyjížděli k 550 zásahům spojených s počasím, nejčastěji se jednalo o odstraňování popadaných stromů. V Moravskoslezském kraji evidovali na 200 zásahů. Ve Studénce na Novojičínsku například vítr poškodil střechu bytového domu. "Tři lidé museli opustit byty v horních patrech, hasiči ze dvou z nich odčerpali vodu," uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák. Velitel zásahu si na místo následně povolal speciální kontejner s prostředky pro nouzové zastřešení, kterým hasiči objekt provizorně přikryli, dodal.

V Olomouckém kraji bouřka zničila zemědělskému družstvu z Kokor na Přerovsku zhruba desetinu rozlohy chmelnic. "Stále ještě objíždíme chmelnice a zjišťujeme škody způsobené noční bouřkou. Budou činit nejméně 25 milionů korun, spadlo nám přes 20 hektarů konstrukcí," řekl ČTK předseda ZD Kokory Vladimír Lichnovský, podle kterého chmel z poškozené části chmelnic už nebude možné sklidit. ZD Kokory je se svými 193 hektary chmelnic největším producentem chmele v kraji, ve kterém je evidováno přibližně 600 hektarů chmelnic.

Drážní hasiči vyjížděli ke třem desítkám událostí, nejčastěji to byly popadané stromy, poškozené trakční vedení nebo zaplavené kolejiště. "Většinu problémů se nám podařilo vyřešit v průběhu noci. Někde omezení stále přetrvává," uvedla Správa železnic (SŽ) na síti X (dříve twitter). "Aktuálně je stále porušené trakční vedení na trase z Českých Budějovic do rakouského Lince, předpoklad obnovení je dnes ve 20:00," řekl ČTK mluvčí SŽ Jan Nevola. S poruchou zabezpečovacího zařízení se potýkají také v Zábřeze na Moravě, tam ale není provoz přerušen, jen omezen. Se zpožděním vlaků musí podle mluvčího počítat i cestující na Ostravsku. Správa doporučuje cestujícím sledovat provoz vlaků na webu http://mapy.spravazeleznic.cz.

Jihočeský kraj

Krajem se v sobotu večer prohnal výrazný bouřkový systém se silným větrem, který dosahoval až 100 km/h. Následkem toho se na některých tocích zvýšila hladina až na druhý stupeň povodňové aktivity. Kvůli bouřkám stále na některých místech v kraji nejezdí vlaky. Hasiči přes noc do rána vyjížděli k 550 zásahům spojených s počasím, nejčastěji se jednalo o odstraňování popadaných stromů. Novináře o tom informovala mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů.

Druhý povodňový stupeň platí v Tučapech na Táborsku na Černovickém potoku. Hladina už klesá na Blanici u Blanického mlýna a dostala se do normálu. Nad ránem tam rovněž na chvíli překonala až druhý povodňový stupeň.

V sobotu pozdě večer kvůli bouřce a následnímu dešti napršelo na řadě míst v krátkém čase vyšší množství vody. Například v Hluboké nad Vltavou na Českobudějovicku to podle meteorologů bylo 84 milimetrů a v Nové Peci na Prachaticku 82 milimetrů. "Po horkách, které zde několik minulých dní byly, se nad naším územím vlnila studená fronta a od Alp k nám přišel výrazný bouřkový systém. Zasáhl především jihovýchodní část kraje, například Strakonicku nebo Písecku se skoro vyhnul," řekl ČTK Josef Slavík z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Dodal, že vítr na některých místech dosahoval rychlosti téměř 100 kilometrů za hodinu. Nejvíce naměřili na stanici v Byňově na Českobudějovicku, a to 98 kilometrů za hodinu. Podobnou hodnotu evidovali meteorologové i v Českém Krumlově. "Není vyloučeno, že na některých místech kraje, kde nejsou stanice, překonal vítr mnohem vyšší rychlosti," řekl.

Kvůli následkům bouřky stále nejezdí vlaky mezi Lipnem nad Vltavou a Rybníkem, Velešínem a Kaplicí nebo Jílovicemi a Českými Velenicemi. "Na odklízení následků jsme pracovali celou noc. Nejčastěji jsme odklízeli popadané stromy a čerpali vodu," uvedla Matějů.

Jihomoravský kraj

Bouřky, které v sobotu před půlnocí zasáhly jižní Moravu, za sebou nechaly nejvíce škod na Vyškovsku. Hasiči zde pracovali už v noci a pokračují nyní po rozednění, kdy se objevují případy, kterých si v noci lidé nevšimli, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Štěpán Komosný. Do 0:30 měli hasiči kvůli bouřce 70 výjezdů, do 8:00 dalších 20. Stejně tak pracují v terénu elektrikáři, kteří obnovují dodávky elektřiny. Na jižní Moravě je bez proudu zhruba 1500 domácností, nejvíce na Vyškovsku, uvedl v tiskové zprávě mluvčí skupiny E.ON Roman Šperňák.

Intenzivní bouřky postupovaly v sobotu večer Českem od jihozápadu a patrně největší škody způsobily v jižních Čechách. Před 22:00 se dostaly i na jižní Moravu. Způsobily více drobných škod, podle Komosného se jednalo zejména o popadané stromy na silnice či chodníky, případně na zaparkovaná auta, v některých případech bylo potřeba čerpat vodu, někde vítr poškodil části střech. Jedna z nejpostiženějších obcích je Hodějice na Vyškovsku mezi Slavkovem a Bučovicemi. "Zjišťujeme, kdo tu teď potřebuje jakou pomoc. Nejvíce je tady asi poničená střecha na škole a práce na ní budou delší," předpokládá Komosný.

Bouřka působila problémy i na železnici, ale podle webu Českých drah nejsou na jižní Moravě žádná omezení.

Moravskoslezský kraj

V souvislosti s večerní a noční vlnou silných bouřek hasiči v Moravskoslezském kraji evidují na 200 zásahů. Ve Studénce na Novojičínsku například vítr poškodil střechu bytového domu. Tři lidé z nejvyššího patra museli opustit své domovy. ČTK to dnes řekl mluvčí moravskoslezských hasičů Jakub Kozák. Bouřky zasáhly region už v sobotu kolem poledne. V této souvislosti hasiči zasahovali hlavně na Frýdecko-Místecku, kde měli 58 výjezdů. V Beskydech zlomený strom odpoledne vážně poranil turistu.

V Moravskoslezském kraji druhá sobotní vlna bouřek začala po 19:00. Nesilnější byla okolo půlnoci. "Profesionální i dobrovolní hasiči řešili od večerních 19:00 do nedělních brzkých ranních hodin více než 200 událostí souvisejících s počasím," řekl Kozák. Dodal, že v naprosté většině převažovaly pády stromů na komunikaci či dráty elektrického vedení nebo v několika málo případech i na zaparkované automobily.

"Vítr rovněž poškodil několik střech. Nejvážnější zásah v tomto směru řešily čtyři hasičské jednotky ve Studénce na Novojičínsku, kde byla poškozena střecha bytového domu. Tři lidé museli opustit byty v horních patrech, hasiči ze dvou z nich odčerpali vodu," uvedl. Velitel zásahu si na místo následně povolal speciální kontejner s prostředky pro nouzové zastřešení, kterým hasiči objekt provizorně přikryli, dodal.

Bouřky moravskoslezské hasiče zaměstnaly už kolem sobotního poledne. Region zasáhly v čase od 11:00 do 13:00. V souvislosti s deštěm do 17:00 hodiny hasiči řešili téměř 60 událostí, nejčastěji v okrese Frýdek-Místek. Většinou se jednalo o popadané stromy a polámané větve. Nedaleko Bílé na Frýdecko-Místecku při bouřce zlomený strom zasáhl v lese turistu. Utrpěl kritická poranění hrudníku, páteře a nohy.

Olomoucký kraj

Silné bouřky v noci ze soboty na dnešek zaměstnaly hasiče v Olomouckém kraji, kteří evidují bezmála 160 technických pomocí. Profesionální a dobrovolní hasiči likvidovali hlavně popadané stromy a vyjížděli také k poškozeným střechám či automobilům. Zasahovali i u jedné dopravní nehody a požáru. ČTK to dnes sdělil mluvčí hasičů Zdeněk Hošák.

První události související s bouřkami byly hasičům nahlášeny v sobotu krátce před 23:00 a za necelou půlhodinu řešili více než 80 událostí současně. "Drtivá většina našich výjezdů byla na odstraňovaní popadaných stromů, větších větví a také drátů elektrického vedení. Evidujeme i několik utržených menších částí střech. Většinou se jednalo o stržené oplechování a dřevěné konstrukce. To pak mělo souběžně za následek zatékání do domů," uvedl Hošák.

Po pádech stromů zůstalo v ulicích několik poškozených vozidel, a to na více místech v kraji. Například v Přerově spadlý strom poškodil čtyři automobily. "Během noční bouřky naše operační středisko přijalo i několik žádostí o pomoc s čerpáním vody, naplaveninami a podobně. Vydatný déšť neměl za následek zvýšení hladin vodních toků," podotkl Hošák.

Zlínský kraj

Hasiči ve Zlínském kraji v noci a dnes ráno kvůli silným bouřkám vyjížděli k více než 60 událostem. Odstraňovali hlavně popadané stromy a zajistili několik uvolněných střech, které neodolaly náporu silného větru. Nejvíce práce měli hasiči v souvislosti s bouřkami na Kroměřížsku, na které připadla víc než polovina událostí. Na některých místech hasičské jednotky stále zasahují. ČTK to dnes sdělil mluvčí hasičů David Martinec.

"V noci ze soboty na neděli se bouřky opět vrátily na území Zlínského kraje. Doprovázel je silný déšť a vítr. Tentokrát se jednalo do 06:00 o celkem 52 událostí," uvedl Martinec. Bezmála čtyři desítky výjezdů se týkaly spadlých stromů, které často zablokovaly silniční komunikace nebo poškodily dráty elektrického vedení. "V sedmi případech došlo k uvolnění střešních krytin buď u celých střech nebo jejich částí," podotkl Martinec. Uvolněné části střech poškodily několik zaparkovaných vozidel, dodal.

Například v obci Zdounky na Kroměřížsku tři vyvrácené stromy poškodily elektrické vedení, v nedalekém Zářicí spadl strom na dům. V obci Nětčice na Kroměřížku silný vítr shodil komín a utrhl střechu domu. V Hulíně na Kroměřížsku vítr poškodil střechu několikapatrového domu.

Bouřky zaměstnaly hasiče ve Zlínském kraji už v sobotu po poledni, kdy jednotky evidovaly pět desítek událostí. Voda na několika místech zatopila silnice i sklepy a vítr polámal stromy.