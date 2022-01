Noci budou tento týden mrazivé, na horách nasněží koncem týdne

Praha - V příštích dnech bude sněžit nebo mrholit jen ojediněle, na horách má další sníh napadnout koncem tohoto týdne. Objeví se mlhy, někde i mrznoucí. Noci zůstanou mrazivé, přes den vystoupí teploty zpočátku na maximálně plus dva stupně Celsia, od čtvrtka teploměr může odpoledne ukázat až pět stupňů nad nulou. Vyplývá to z aktuální týdenní předpovědi počasí a informací na facebooku Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V dalších týdnech bude srážek přibývat, celkově bude období od 10. ledna do 6. února srážkově průměrné a teplotně pravděpodobně jen lehce nadprůměrné, uvedli meteorologové v dlouhodobém výhledu.

Sníh, který na některých místech republiky o víkendu napadl, kvůli teplotám kolem pět stupňů nad nulou rychle roztál. "V příštích dnech už bude sněžení nebo mrholení velmi málo. Bude se tvořit nízká oblačnost a mlhy, po jejich rozpuštění bude svítit slunce. Nejvíc ho bude na horách," uvedli meteorologové.

V noci bude mrznout, v polovině týdne mohou teploty klesnout až k minus 11 stupňům, odpoledne se teplota dostane nejvýš na plus dva stupně. Až od čtvrtka budou denní teploty vystupovat k pěti stupňům Celsia. "Ochlazení v prvním předpovědním týdnu oproti poslednímu období způsobí zejména tlaková výše a s tím související pokles nočních teplot. O něco teplejší následující týden bude důsledkem větší atmosférické cirkulace mezi Atlantikem a evropskou pevninou," uvedl ČHMÚ. V posledním lednovém týdnu a prvním únorovém očekávají meteorologové průměr minimálních nočních teplot kolem minus čtyř stupňů Celsia a maximálních denních kolem dvou stupňů Celsia.

"První předpovědní týden bude mít nejméně srážek v důsledku již zmíněné tlakové výše, během následujících týdnů bude srážek na našem území přibývat. Očekáváme, že postupné zvyšování sněhové pokrývky bude jen na horách, v nižších polohách se sníh během přechodného ochlazení udrží pravděpodobně jen na kratší dobu," uvedli meteorologové ve výhledu.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.