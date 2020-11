Noc v ČR byla rekordně teplá, v Sokolově bylo až 12,4 st

Praha - Česká republika má za sebou neobvykle teplou noc. Na 54 procentech stanic, které teplotu zaznamenávají minimálně 30 let, byl překonán rekord. Teplotní rekordy padly i na pěti stanicích měřících přes sto let, včetně pražského Klementina, kde bylo naměřeno 12 stupňů Celsia. Nejtepleji bylo v noci ale v Sokolově. Meteorologové tam zaregistrovali 12,4 stupně, tamní stanice ale měří teplotu jen krátce. ČTK to dnes řekli pracovníci Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), který o tom informoval i na twitteru.

Ze stanic s delší měřící tradicí se teploměr vyšplhal k 12 stupňům vedle Klementina také v Hejnicích na Liberecku a Staňkově na Domažlicku, v Klatovech vystoupal ještě o desetinu stupně výš. V Klatovech a Klementinu byl tak překonán rekord z roku 1981, kdy meteorologové zaznamenali maximum 11,2 stupně, resp. 11,5 stupně. Ve Staňkově padl o něco delší rekord, a to padesátiletý. Dosavadní maximum z noci na 2. listopadu v roce 1970 tam bylo 9,8 stupně.

V Praze meteorologové naměřili v noci na dnešek kolem 11 stupňů také v Libuši, Ruzyni a Libuši. Obdobně teplé bylo i okolí hlavního města.

Podle předpovědi má být dnes teplo v Česku po celý den. Má být sice zataženo až oblačno, ojediněle může i pršet nebo mrholit, nejvyšší teploty mají ale vystoupat na 15 až 19 stupňů. Na východě Moravy by mělo být kolem 14 stupňů a na horách kolem 12 stupňů.