Noc na dnešek byla nezvykle chladná, padla řada rekordů

Praha - Noc na dnešek byla na mnoha místech v Česku mrazivá. Nejnižší teplotu, minus 9,2 stupně Celsia, naměřili meteorologové na stanici Jelení v Krušných horách. Rekord pro 7. květen padl zhruba na pětině stanic, které měří alespoň 30 let, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) na svém informačním webu. Velmi chladná má být i noc na středu.

Celorepublikový průměr minimálních teplot ve dvou metrech nad zemí byl dnes v noci minus 0,3 stupně Celsia. Přitom dlouhodobý průměr na začátku května je kolem šesti stupňů, upozornila meteoroložka Michaela Valachová.

Nezvykle nízké teploty ale nepostihly celou Českou republiku. V Moravskoslezském kraji byl průměr nejnižších teplot 2,2 stupně nad bodem mrazu. Naopak na Vysočině se noční minima pohybovala nejčastěji kolem minus 1,8 stupně Celsia.

Rekordně nízkou teplotu pro 7. květen zaznamenalo 33 ze 150 stanic, které měří alespoň tři dekády. Tabulky přepisovali například v Deštném v Orlických horách, kde rtuť teploměru klesla až na minus 4,4 stupně Celsia. Padlo tak dosavadní minimum z roku 1979, které mělo hodnotu minus 2,7 stupně. Nový rekord naměřila také stanice Karlovy Vary, Olšová Vrata (minus 3,9 stupně), Konstantinovy Lázně (minus 3,5 stupně) či Žatec (minus 3,1 stupně).

Do velmi chladného rána by se podle meteorologů mělo Česko probudit i ve středu. V dalších dnech už by díky velké oblačnosti mrznout nemělo, ale další příval studeného vzduchu nás pravděpodobně čeká na přelomu tohoto a příštího týdne, uvedl ČHMÚ.