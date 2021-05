Noc kostelů bude 28. května, program se upřesní podle platných opatření

Praha - Noc kostelů, při které se otevírají brány kostelů, chrámů a modliteben ve večerních a nočních hodinách, se uskuteční 28. května. Ve 13. ročníku akce se v pražské arcidiecézi otevře přes 280 objektů, v celé zemi se chystá návštěvníky přivítat přes 1000 svatyní. Téma letošní Noci kostelů je ekologie. Novináře dnes o tom informovali pořadatelé z pražské arcidiecéze. Přesné podmínky organizace a účasti na akci se budou odvíjet od aktuálně platných vládních opatření proti šíření koronaviru.

Bez ohledu na to, jak program Noci kostelů ovlivní protiepidemická opatření, budou podle pořadatelů kostely otevřené a bude možné do nich vstoupit. Jednotlivé farnosti a sbory připravují různé alternativy programů a pokud to podmínky dovolí, objeví se v programu koncerty, přednášky a výstavy.

Protože se opatření proti koronaviru vyvíjejí, nepřipravují pořadatelé jako v jiných letech tištěné brožury s programem, ale směřují zájemce na web Noci kostelů. Letošní novinkou je mobilní aplikace Noc kostelů, která může pomoci k orientaci v programu.

Téma ekologie pořadatelé tuzemské Noci kostelů převzali od organizátorů z Vídně, odkud do Česka myšlenka akce v roce 2009 přišla. Nápad s ekologickým tématem vznikl loni, kdy se Noc kostelů měla konat 5. června, tedy na Mezinárodní den životního prostředí. Kvůli koronaviru se akce v Rakousku nakonec vůbec nekonala, a tak téma zůstalo na letošní rok. V Česku se Noc kostelů loni podařilo přesunout na 12. června, kdy ji tehdejší rozvolnění opatření umožnilo uspořádat.

Ve Vídni se akce koná od roku 2005. Vznikla zřejmě náhodou, když o rok dříve nechal kostelník jednoho vídeňského chrámu při úklidu otevřené dveře a kolemjdoucí se zájmem do kostela vstupovali. Noc kostelů se koná také na Slovensku, v Estonsku a v roce 2016 se připojilo Švýcarsko.

V posledních letech bylo při Noci kostelů v Česku zaznamenáno přes půl milionu návštěvnických vstupů. Podle výzkumu agentury IBRS, který si nechala vypracovat Česká biskupská konference, je Noc kostelů mezi lidmi nejvíce reflektovanou církevní akcí. V roce 2020 poznamenaném pandemií bylo v ČR otevřeno 1157 kostelů, kaplí a modliteben a pořadatelé napočítali přes 205.000 návštěvnických vstupů, uvedli dnes.