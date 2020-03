Noc byla v ČR mrazivá, stanice zaznamenaly teplotní rekordy

Praha - Noc na dnešek byla v České republice mrazivá a desetina stanic, které měří teplotu déle než třicet let, zaznamenala teplotní rekord. Nejchladněji v zemi bylo na Šumavě, konkrétně na Březníku u Modravy, kde meteorologové naměřili minus 13,7 stupně. Rekord minus 14,5 stupně z roku 2004 tam však překonán nebyl. ČTK to řekla pracovnice Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Mrazivé noci mají ještě trvat a noc na středu by mohla být chladnější než ta uplynulá.

Podle meteoroložky rekordní teploty byly dnes u 15 ze 154 stanic s delší měřicí tradicí. V nižších polohách byla největší zima ve Zlínském kraji, přičemž nejvíce mrzlo v Hošťálkové na Vsetínsku. Bylo tam minus 9,2 stupně, uvedla zaměstnankyně ČHMÚ a doplnila

Doplnila, že nynější počasí se podobá začátku minulého týdne, kdy mrzlo několik nocí za sebou. Na Šumavě se tehdy dostaly teploty až pod minus 20 stupňů Celsia. Nyní podle předpovědi meteorologů už takový mráz zřejmě nebude. Očekávají, že v noci na středu a na čtvrtek budou nejnižší teploty mezi minus dvěma až minus sedmi stupni, ojediněle můžou spadnout až k minus deseti stupňům. V noci na pátek by se teploty mohly už udržet kolem nuly.

V souvislosti s očekávaným počasím meteorologové varovali před mrazy zejména zemědělce a ovocnáře, kteří by podle nich měli přikrýt nebo jinak ochránit před mrazem rostliny a kvetoucí ovocné stromy. Například meruňkové sady podle Ovocnářské unie už poničily silné mrazy z minulého týdne.