Nobelovu cenu za literaturu získal norský dramatik Fosse

Stockholm - Nobelovu cenu za literaturu letos získal norský dramatik, básník a spisovatel Jon Fosse. Oznámil to dnes šéf Švédské akademie Mats Malm. Akademici ocenili jeho inovativní přístup k tvorbě, která podle nich "dokáže formulovat nevyslovitelné".

Čtyřiašedesátiletý Fosse píše menšinovým jazykem nynorsk a po Henriku Ibsenovi je nejhranějším norským dramatikem na evropských jevištích. To Nobelův výbor zdůraznil i ve zdůvodnění svého rozhodnutí a připomněl, že Fosse je činný také jako autor dětských knih a překladatel.

"Jsem ohromený, ale i trochu vylekaný. Vnímám to jako ocenění pro literaturu, které jde především o literaturu samou a o nic jiného," uvedl Fosse v prohlášení pro média.

Autor dvou desítek divadelních her a mnoha básnických sbírek, esejů a románů se věnuje literární tvorbě čtyři desítky let. Jeho knihy a hry byly přeloženy do více než 40 světových jazyků včetně češtiny. Na Nobelovu cenu dosáhl jako čtvrtý Nor v historii po Björnstjerneovi Björnsonovi, Knutu Hamsunovi a Sigrid Undsetové.

Nobelova cena s sebou nese i finanční odměnu 11 milionů švédských korun (23 milionů Kč). Slavnostní předání bude v prosinci ve Stockholmu. Loni ocenění za literaturu připadlo francouzské spisovatelce Annie Ernauxové.