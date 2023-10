Nobelova cena za literaturu je hádankou i pro znalce, favorité nemusí uspět

Stockholm - Nobelova cena za literaturu je možná nejsledovanějším světovým oceněním pro spisovatele, básníky a dramatiky, zároveň si ale získala pověst toho nejméně předvídatelného. Rozhodnutí Švédské akademie byla v posledních letech mnohokrát velmi překvapivá a oscilace mezi favorizovanými autory a téměř neznámými jmény je tak velká, že osobu dalšího laureáta si netroufají odhadovat ani odborníci. A nijak nepomůžou ani kurzy sázkových kanceláří, které v minulosti některé pozdější nositele úplně opominuly. O okruhu možných uchazečů se tak dá pouze spekulovat a odhadovat, že zasazení mimo americko-evropský prostor by mohlo k ocenění pomoci avantgardní čínské spisovatelce Cchan Süe, současná politická situace by mohla vylepšit šance v exilu žijící ruské spisovatelky Ljudmily Ulické a že naději má vzhledem k nedávným událostem i Salman Rushdie, který přežil brutální napadení během vystoupení.

Až do čtvrtečních 13:00, kdy sekretář Švédské akademie Mats Malm otevře dveře a před novináři nevzrušeným hlasem přečte jméno čerstvého laureáta a zdůvodnění jeho ocenění, bude v literárním světě výběr akademiků jedním z nejdiskutovanějších témat. A diskuse neustanou ani potom, co se svět o novém nobelistovi dozví. V minulých ročnících se totiž mnohokrát stalo, že volba byla zcela nečekaná - ať už v případě Boba Dylana v roce 2016 nebo předloni, kdy cenu získal do té doby nepříliš známý tanzanský autor Abdulrazak Gurnah. Před rokem naopak ocenění připadlo žhavé favoritce, francouzské spisovatelce Annie Ernauxové, a v roce 2017 taktéž světoznámému britskému romanopisci Kazuu Ishigurovi.

"V posledních letech si uvědomili, že není možné ulpívat v eurocentrické perspektivě, že je třeba větší rovnosti a že cena musí odrážet dobu," řekla agentuře AFP Carin Franzénová, profesorka literatury ze Stockholmské univerzity. Pokud by měla pravdu, mohli bychom letos očekávat volbu autora, který nepochází z Evropy ani ze Severní Ameriky, což jsou kontinenty, které mají disproporční počet laureátů. Za posledních 20 let hegemonii spisovatelů z těchto dvou světadílů narušili pouze Jihoafričan J. M. Coetzee v roce 2003, Peruánec Mario Vargas Llosa v roce 2010, Číňan Mo Jen v roce 2012 a v roce 2021 Tanzanec Gurnah, který ovšem trvale žije v Británii a píše anglicky.

Vyjádřením k současnosti by ze strany akademiků mohlo být třeba ocenění pro ruskou spisovatelku Ulickou, která patří k oponentům Putinova režimu a od ruské invaze na Ukrajinu žije v Berlíně. Lisa Ireniusová, jež píše o kultuře pro švédský deník Dagbladet, agentuře AFP řekla, že Nobelova cena pro Ulickou by byla odvážná volba; její kolega Björn Wiman z listu Dagens Nyheter se zase domnívá, že by šlo o rozhodnutí se "silnou politickou konotací".

Německý literární kritik Denis Scheck je naopak zastáncem názoru, že jediným kritériem by měla být literární hodnota díla a že by se Švédská akademie měla držet autorů, kteří si už vydobyli nezpochybnitelné renomé. "Podle mě není Nobelova cena za literaturu oceněním, které by mělo něco nového objevovat. Bylo by dobré, aby se držela autorů, kteří píšou to, co považujeme za světovou literaturou," řekl agentuře DPA. Podle něj takovými autory jsou například americký romanopisec Thomas Pynchon, Somálec Nuruddin Farah nebo kanadská spisovatelka Margaret Atwoodová.

Ještě jiný okruh favoritů pak hlásí sázkové kanceláře, ty ale mají se svými odhady jen kolísavé úspěchy. V minulosti dokázaly dobře odhadnout například šance běloruské spisovatelky Světlany Alexijevičové nebo loňské vítězky Ernauxové, na jméno Gurnaha nebo dramatika Petera Handkeho, který cenu dostal v roce 2019, se naopak ani nevypisovaly žádné kurzy. Letos sázkaři nejvíce věří Číňance Cchan Süe, norskému dramatikovi Jónu Fossemu, australskému spisovateli Geraldu Murnaneovi nebo Keňanovi Ngugi wa Thiong'ovi.

Nobelovy ceny se udílejí od začátku tohoto týdne a známá už jsou jména nositelů ocenění za fyziologii a lékařství a za chemii. Ocenění, které je letos dotované částkou 11 milionů švédských korun (23 milionů Kč), si laureáti převezmou na slavnostním ceremoniálu v prosinci.