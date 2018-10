Překážkový dostih 127. Velká pardubická steeplechase (6900 m, šestiletí a starší koně, dotace 5,000.000 Kč) 8. října v Pardubicích. Zvítězil No Time To Lose v sedle s žokejem Janem Kratochvílem (uprostřed nahoře).

Pardubice - Obhájce vítězství No Time To Lose je největším favoritem dnešního 128. ročníku Velké pardubické. V sedle devítiletého hnědáka se o svůj první triumf ve slavné steeplechase pokusí Josef Váňa mladší, jenž by tak navázal na svého legendárního otce, který v dostihu na 6900 metrů vybojoval rekordních osm triumfů.

Právě Josef Váňa starší je trenérem No Time To Lose, kterého loni do cíle dovedl Jan Kratochvíl, ale letos kvůli zlomené ruce nestartuje. K favoritům dostihu s dotací pět milionů korun, který v neděli odstartuje v 16:40, patří i další Váňův svěřenec Ange Guardian s žokejem Jiřím Kouskem.

"Můj tip je samozřejmě No Time To Lose," řekl zraněný Kratochvíl. Věří, že Váňa mladší dostih zvládne. "Je zkušený žokej a už by si zasloužil to prolomit," uvedl.

Váňa mladší byl ve Velké pardubické zatím nejlépe čtvrtý. "Beru to úplně v pohodě. Je to favorit, ale já jsem za těch deset let skoro pokaždé seděl na favoritovi. Jsem úplně v klidu. Mě spíš mrzí, že to Honza nemůže obhájit. No Timea jsem měl až v poslední práci, ale tam je všechno v pořádku. Znám ho z dřívějška, ještě si s Honzou řekneme fígle," řekl Váňa mladší deníku Sport. "Rád bych Velkou pardubickou vyhrál. I pro tátu bych si to přál. On by strašně chtěl. Celá rodina pro to dělá maximum. Velká je u nás vždycky top."

Váňa starší počtvrté v řadě nepojede, protože je po endoprotéze kyčle. V Pardubicích ale chybět nebude. "Kdybych se měl dívat jen doma na televizi, bylo by to kruté. To si radši ani nepředstavuju. Jsem zase v cajku, už zvládnu chodit i bez berlí," řekl Sportu Váňa, který z pozice trenéra může přidat už jedenáctý titul.

Dostih nakonec poběží 21 koní, protože Theophilos se musel odhlásit. Na pátý titul za posledních sedm let bude útočit žokej Jan Faltejsek, který pojede s Tzigane Du Berlais, druhým koněm z červnové kvalifikace. Po deseti letech zkusí vyhrát Josef Bartoš, který slavil dvakrát, naposledy se Sixteen v roce 2008. "Může být na tabuli, nejlépe do třetího místa," řekl Bartoš, který pojede s Vicodym.

Loni byla třetí Delight My Fire, zkušenosti s Velkou pardubickou mají i třináctiletí Nikas, Kasim a Universe of Gracie. Poběží i vítěz z roku 2015 Ribelino.

Z ciziny přijede pouze slovenský kůň Vajgaros, zato v sedle bude zahraničních jezdců více než jindy, a to celkem osm - mimo jiné z Irska či Nizozemska.

Pořadatelé zajistili dvojnásobný počet míst k parkování pro návštěvníky na přilehlém letišti, odkud je bude svážet kyvadlová doprava. Auta budou moci odstavit také u plochodrážního stadionu Zlatá přilba v blízkém Svítkově. Na rozdíl od předchozích ročníků nebude k parkování sloužit část sousední silnice I/37 z Pardubic na Chrudim, aby byl usnadněn odjezd po skončení dostihu.

Startovní listina 128. Velké pardubické s Českou pojišťovnou (6900 m, dotace pět milionů korun):

1. Mileryt (jezdec Mach, stáj Machvet-Man-Mach), 2. Nikas (ž. Glassonbury, Castor), 3. Zarif (ž. Romano, Köi Dent), 4. Hegnus (ž. Stromský, Ševců), 6. Bridgeur (ž. Myška, VaZi), 7. Vajgaros (ž. Aspell, DS RE&LA Frančák SK), 8. Ter Mill (Odložil, DS Malá Morávka), 9. Tzigane Du Berlais (ž. Faltejsek, Dr. Charvát), 10. Templář (ž. Boyer, www.trdelnik.com-Luka), 11. Stretton (ž. Garner, Nýznerov), 12. Vicody (ž. Bartoš, Lokotrans), 13. Kasim (ž. Liška, Stáj Kejzlar), 14. Vandual (ž. Matuský, Vadual CZ), 15. Ribelino (ž. Best, Lokotrans), 16. Sztorm (ž. Novák, Nýznerov), 17. Ange Guardian (ž. Kousek, Stáj Anděl strážný), 18. Delight My Fire (ž. Lovén, DS Pod Buchlovem), 19. No Time To Lose (ž. Váňa ml., DS Paragan), 20. Artistmontot (Velek, Quartis-Zámecký Vrch), 21. Pareto (Ferhanov, EŽ Praha a.s.), 22. Universe Of Gracie (Sloup, BORS Břeclav a.s.).