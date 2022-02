NKÚ: Z dotací EU se mělo postavit 5000 sociálních bytů, vznikne míň než polovina

Praha - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chtělo původně z evropských dotací na sociální bydlení do konce roku 2023 vybudovat 5000 sociálních bytů. Nakonec jich do té doby vznikne maximálně 2212, tedy necelá polovina. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ). Podle něj byl důvodem hlavně malý zájem žadatelů. Ministerstvu vytýká například to, že nezohledňovalo náklady v přepočtu na podpořený byt, lůžko nebo člověka. Upozorňuje také na dlouhou dobu hodnocení projektů. ČTK vyjádření MMR zjišťuje.

Kontroloři se zaměřili na to, jak ministerstvo v letech 2016 až 2021 rozdělovalo dotace z Integrovaného regionálního operačního programu určené na sociální bydlení. Zaměřili se také na vzorek devíti podpořených projektů v hodnotě téměř 80 milionů korun.

Ministerstvo kvůli nezájmu o podporu snížilo množství připravených peněz z původních 7,5 miliardy korun v roce 2015 na 4,5 miliardy korun v roce 2017. "Až poté zatraktivnilo podmínky pro získání dotace, čímž se zájem částečně zvýšil. Kvůli snížení alokace peněz z roku 2017 už ale na podporu nedosáhlo 28 projektů, přestože splnily podmínky," uvedl NKÚ.

Řada žadatelů podle úřadu odstoupila od svých projektů poté, kdy už MMR rozhodlo, že získají dotaci. Do konce kontroly takto skončilo 76 projektů, díky nimž mělo vzniknout 522 sociálních bytů. Jako důvod uváděli žadatelé například nejistotu právního prostředí plynoucí z neexistence zákona o sociálním bydlení nebo vysokou administrativní zátěž.

NKÚ uvedl, že při výběru projektů MMR nezohledňovalo náklady v přepočtu na podpořený byt, lůžko nebo osobu využívající sociální bydlení a nestanovilo ani žádné jiné kritérium, které by bralo v potaz vynaložené peníze v porovnání s jejich přínosy. Doba hodnocení projektu byla v průměru 252 dní, hlavně kvůli dlouhému získávání stavebního povolení. Původně ministerstvo počítalo s tím, že hodnocení projektů potrvá zhruba 152 dní.

"V neposlední řadě MMR nevyhodnocuje dopad podpory na zvyšování kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi, což je jeden z cílů, kterých se má pomocí dotací dosáhnout," upozornili kontroloři. Pro takové vyhodnocení jsou podle nich potřeba ucelené informace o dané oblasti, například o celkovém počtu sociálních bytů v ČR nebo údaje o množství potřebných sociálních bytů. "Těmito informacemi však MMR v době kontroly nedisponovalo," dodal NKÚ.