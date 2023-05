NKÚ: Víc než 48 mld. Kč vyplacených jako kompenzace za covid splnilo účel

Praha - Více než 48 miliard korun vyplacených jako kompenzační bonus zejména pro osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), kterým byla státem v důsledku pandemie onemocnění covid-19 v letech 2020 až 2022 zakázána nebo omezena jejich činnost, splnilo svůj účel. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Podpora podle kontrolorů splnila cíl a zmírnila dopady vládních opatření, která zasáhla zejména živnostníky. Někteří příjemci ale bonus zneužili, uvedl NKÚ. Finanční správa prováděla následné kontroly nároku na bonus cíleně u potenciálně rizikových žadatelů, reagovalo Generální finanční ředitelství.

Prověrka se týkala ministerstva financí (MF), Generálního finančního ředitelství (GFŘ) a tří vybraných finančních úřadů. V uvedených letech bylo podáno přes 2,9 milionu žádostí o kompenzační bonus a celkem na něj bylo vyplaceno 48,3 miliardy korun.

NKÚ pozitivně hodnotí fakt, že dostupnost kompenzačního bonusu a rychlé vyřízení žádostí usnadnily žadatelům přístup k penězům, píše se v tiskové zprávě. Také na základě mezinárodního srovnání podpor poskytovaných v souvislosti s covidem lze podle kontrolorů NKÚ konstatovat, že ČR vyplácela tuto podporu dostatečně rychle. "Finanční správa pružně zareagovala na okamžité požadavky vyplývající z právních úprav jednotlivých kompenzačních bonusů a zajistila jejich zpracování v co nejkratším čase tak, aby byl naplněn jejich účel," sdělil dnes ČTK Lukáš Heřtus z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Podle kontrolorů ale existuje riziko, že některé subjekty zahájily podnikatelskou činnost s jediným záměrem - čerpat kompenzační bonus. Riziko účelového zahájení podnikání s cílem pouze čerpat bonus existuje podle NKÚ u 1490 subjektů. Kontrola zjistila, že těmto subjektům bylo v roce 2020 na kompenzačním bonusu vyplaceno 39,2 milionu korun, ačkoliv na něj neměly nárok. U 46 z nich vyhodnotil NKÚ toto riziko jako významné. "Svoji činnost totiž zahájily mezi dubnem a srpnem 2020 a v daňových přiznáních za tento rok vykázaly nulové příjmy i nulovou daňovou povinnost. Přiznání k dani z příjmů za rok 2019 nepodaly," uvedl NKÚ. Zjištění kontrolorů může představovat podnět pro Finanční správu ČR k následnému prověření oprávněnosti nároku těchto subjektů na kompenzační bonus.

Oprávněnost a správnost vyplaceného kompenzačního bonusu prověřovali správci bonusu až následně po jeho vyplacení. Z celkem uhrazené částky prověřili do loňského 31. července 2,5 procenta, tedy 1,2 miliardy korun. Finanční správa ČR na základě těchto kontrol požadovala vrátit kompenzační bonus v celkové výši 133,2 milionu korun, příjemci do státního rozpočtu vrátili 114 milionů korun, uvedl NKÚ. "Finanční správa prováděla ex post kontroly nároku na kompenzační bonus cíleně, a to u potenciálně rizikových žadatelů, kde detekovala možné porušení zákonných podmínek pro jeho výplatu." doplnil Heřtus.

NKÚ upozorňuje na to, že letos uplyne tříletá lhůta pro stanovení daně z kompenzačního bonusu vyplaceného v roce 2020. Po jejím uplynutí nebude možné rozhodnout o vrácení neoprávněně vyplaceného bonusu.

Nárok na bonus měly v letech 2020 až 2022 OSVČ, které splnily zákonem stanovené požadavky. Denní výše příspěvku se pohybovala od 350 do 1000 korun podle typu příjemce a doby, ve které byl příspěvek čerpán.