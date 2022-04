NKÚ: Účetnictví MZV ovlivnila významná nesprávnost v hodnotě 724 milionů Kč

Praha - V účetnictví ministerstva zahraničních věcí (MZV) za rok 2020 zjistil Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) nesprávnosti v hodnotě 775 milionů korun. Významná nesprávnost za 724 milionů korun spočívala v neprovedení snížení hodnoty vkladu do nadačního fondu, uvedli kontroloři v tiskové zprávě. Ministerstvo v reakci uvedlo, že chybu napravilo. V závěrečném účtu ani ve výkazu pro hodnocení plnění státního rozpočtu podle kontrolorů naopak zásadní chyby nebyly.

Resort vykazoval podíl na vkladu do nadačního fondu jako svůj dlouhodobý majetek. Nadační fond však podle NKÚ v souladu se svým posláním generoval dlouhodobě ztráty z důvodu postupného poskytování prostředků zejména na konkrétní projekty. "To mělo MZV promítnout do svého účetnictví a mělo účtovat o snížení hodnoty tohoto aktiva, a to již v předchozích účetních obdobích. MZV však o snížení hodnoty vkladu neúčtovalo, čímž nadhodnotilo výši dlouhodobého majetku o 724 milionů korun," uvedli kontroloři.

NKÚ proto vyhodnotil informace na některých účtech ve výkazu rozvaha a ve výkazu zisku a ztráty jako nespolehlivé. Ostatní informace v účetní závěrce však podle kontrolorů podávají věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví. "Jakmile byla chyba během kontroly NKÚ identifikována, MZV ji napravilo, což také NKÚ ve svém protokolu potvrzuje," uvedlo v reakci ministerstvo zahraničních věcí na svém webu.

Kontroloři také zjistili, že o pohledávkách a závazcích zastupitelských úřadů jako například velvyslanectví, stálých zastoupení a generálních konzulátů neúčtoval resort průběžně. Ministerstvo o nich podle NKÚ účtovalo pouze jedenkrát na konci účetního období, případně vůbec. V účetní závěrce tak nebyly vykázány závazky zastupitelských úřadů minimálně ve výši 4,7 milionu korun. Podle kontrolorů jde o systémový nedostatek ve vedení účetnictví ministerstva zahraničí.

V závěrečném účtu ani ve výkazu pro hodnocení plnění státního rozpočtu nebyly u MZV zjištěny významné nedostatky, uzavřeli kontroloři.