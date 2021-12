NKÚ: Státní zásoby ropy a potravin byly v uplynulých 4 letech pod limitem

Praha - Státní zásoby ropy a pěti z devíti základních potravin byly minimálně čtyři uplynulé roky pod požadovaným limitem, což by mohlo snížit připravenost ČR na případné krize. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) při kontrole hospodaření Správy státních hmotných rezerv (SSHR) v letech 2016 až 2021. V druhé polovině letošního roku bylo ropy a ropných produktů podle úřadu dost jen díky zpomalení ekonomiky při pandemii nemoci covid-19. Neplnění limitů u potravin SSHR odůvodnila nezájmem trhu o zapojení do systému pořizování státních hmotných rezerv, uvedl dnes v tiskové zprávě NKÚ. Vyjádření správy ČTK zjišťuje.

S majetkem a penězi hospodařila SSHR ve sledovaném období podle NKÚ hospodárně a v souladu se zákony. Například ochranné a zdravotnické prostředky v souvislosti s koronavirovou pandemií nakupovala levněji, než udával limit navržený vládou. Nedostatky tak kontroloři zjistili jen v oblasti přípravy opatření pro krizové stavy a zajištění hmotných rezerv.

Konkrétně zásoby ropy a ropných produktů byly od dubna 2017 do letošního června pod požadovanou hranicí 90 dnů takzvaného průměrného denního čistého dovozu, přičemž za její nedodržení mohou hrozit sankce ze strany Evropské unie. Od poloviny letošního roku zásoby ropy a ropných produktů díky zpomalení ekonomiky stouply nad limit, jejich množství se reálně však nezměnilo. Pokud se zásoby nedoplní, klesnou po oživení ekonomiky opět pod požadovanou úroveň, zdůraznili kontroloři.

Současně připomněli, že SSHR skladovala motorovou naftu v 2010 až 2017 u soukromé firmy v Německu, která v roce 2014 skončila v insolvenci a insolvenční správce zpochybnil vlastnické právo ČR k uskladněným zásobám. Naftu se sice podařilo přemístit do ČR, v době kontroly NKÚ ale v kauze dál přetrvávaly soudní spory. Za řešení celého problému včetně přesunu zásob správa hmotných rezerv dosud zaplatila 124 milionů korun a tyto výdaje budou podle NKÚ dál narůstat.

Při kontrole zásob základních potravin NKÚ zjistil, že rezervy pěti z devíti druhů základních potravin byly pod limitem stanoveným ministerstvem zemědělství. Správa podle zjištění NKÚ z letech 2016 až 2020 vyhlásila 78 veřejných zakázek na pořízení potravin, zhruba 60 procent z nich ale zrušila, protože nedostala žádné nabídky.

NKÚ doplnil, že SSHR loni připravila novelu zákona, která by umožnila pořizovat hmotné rezervy nejen výlučně do majetku státu, ale také formou rezervace u vlastníka, což by mohlo zvýšit zájem dodavatelů, ale vláda ji do ukončení kontroly neprojednala.