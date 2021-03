NKÚ: Státní nákupy pomůcek kvůli covidu provázel chaos

Praha - Chaos a následné značné rozdíly v ceně i kvalitě provázely státní nákupy ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu na začátku epidemie nemoci covid-19. Vyplývá to z prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), jejíž výsledky dnes úřad zveřejnil. Zmatky v nákupech byly podle NKÚ vyvolány i tím, že ministerstva zdravotnictví a vnitra měla vlastní nákupní týmy, které nespolupracovaly. Vnitro muselo koupit pomůcky co nejrychleji, reagoval v tiskovém prohlášení ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) na výtky NKÚ. Nákupů se podle něj vnitro ujalo, protože ministerstvo zdravotnictví to samo nezvládalo. Nákupy ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu loni na začátku epidemie nemoci covid-19 musely být rychlé, ale přesto byly transparentní. Uvedlo to dnes v tiskovém prohlášení ministerstvo zdravotnictví.

Od roku 2011 až do začátku epidemie loni na jaře ministerstvo zdravotnictví podle NKÚ neaktualizovalo Pandemický plán ČR. Za stejnou dobu se také neměnily ani státní pohotovostní zásoby ochranných pomůcek a materiálu. Na konci roku 2019 tak bylo ve skladech Správy státních hmotných rezerv (SSHR) k dispozici jen 10.000 respirátorů a státní fakultní nemocnice měly respirátorů FFP3 asi 5500. To jim stačilo podle NKÚ jen pro pětinu odborného personálu na několik hodin.

V krátké době pak musel stát kvůli šíření covidu-19 nakoupit miliony roušek, respirátorů, rukavic a brýlí nebo testů na koronavirus. Od 1. ledna do 31. srpna 2020 za pomůcky a materiál ministerstva zdravotnictví a vnitra zaplatila podle NKÚ 8,5 miliardy korun včetně dopravy a souvisejících služeb. Vnitro pak například nakupovalo respirátory FFP3 za ceny od 60 do 422 korun za kus. Ministerstvo zdravotnictví dokonce kupovalo i respirátory nižší třídy FFP2 až za 777 korun za kus. "Výsledky kontroly ukázaly, že stát podcenil přípravy na krize a na problémy při jejich zvládání. Cílem naší kontroly je poučit se," sdělil prezident NKÚ Miloslav Kala

"Ministerstvo vnitra bylo na jaře 2020 vedeno jednou jedinou snahou - zajistit co nejrychleji co nejkvalitnější ochranné osobní pomůcky, kterých byl po celém světě enormní nedostatek," uvedl v reakci na prověrku ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Hamáček. "Kdyby se ministerstvo řídilo striktně formalistickými postupy doporučovanými NKÚ, nebylo by s největší pravděpodobností schopné vyřešit v tak krátkém čase kritický nedostatek OOP (osobních ochranných prostředků) na začátku pandemie se všemi důsledky pro zdraví a životy občanů ČR, zejména zdravotníků," doplnil.

Vysoké rozdíly v jednotkových cenách pomůcek se ale podle NKÚ objevovaly i v době, kdy se již situace kolem nákupů ve světě uklidňovala. "Nejvýznamnější cenové výkyvy u jednotlivých typů OOP a ZP (zdravotnických prostředků) zjistili kontroloři jak na začátku nouzového stavu, tak v odstupu několika týdnů, kdy už bylo zboží dostupnější," sdělila mluvčí NKÚ Jana Gabrielová. "Nákupy ministerstva zdravotnictví i ministerstva vnitra poznamenala nejen časová tíseň a nedostatek OOP a ZP na domácím i globálním trhu, ale také existence dvou samostatných týmů, které navzájem nespolupracovaly. To vedlo k oslabení pozice státu při vyjednávání o cenách a k nižší transparentnosti nákupů," doplnila.

"Úkolem ministerstva vnitra nikdy nebylo, zajistit plošný nákup OOP. Ujali jsme se toho až ve chvíli, kdy bylo evidentní, že ministerstvo zdravotnictví ani jiná složka státu to není schopná sama zvládnout," uvedl dnes Hamáček. "Všechny naše postupy efektivně a hospodárně pomohly zamezit šíření pandemie. O tom, že nákupní proces byl transparentní a zákonný mimo jiné svědčí i skutečnost, že byl předmětem přezkumu kontrolních orgánů ministerstva financí a ÚOHS (Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže), aniž by v postupu shledaly pochybení," sdělil.

Hamáček vytýká NKÚ, že srovnává pomůcky různé kvality. "Tím vzniká falešný dojem, že v cenách pořízeného zboží byly výrazné rozdíly," sdělil. Jako příklad ale uvádí jen roušky. Podle webu NKÚ ale byly vysoké rozdíly v cenách také u respirátorů, u nichž je kvalita daná jejich třídou. Třeba respirátory nejnižší třídy FFP1, které chrání hlavně před prachem a používají se třeba ve stavebnictví, kupovalo vnitro za ceny od 12 do 212 korun za kus a ministerstvo zdravotnictví až za 350 korun za kus.

Podle NKÚ se také vnitro u tuzemských dodavatelů často spoléhalo na to, že dodají pomůcky s platnou certifikací pro trh EU, a neověřovalo kvalitu pomůcek. "Při dodání OOP pro ministerstvo vnitra však ve většině případů certifikát předložen nebyl," doplnila mluvčí NKÚ. Kontroloři prověřili část objednávek - 28,3 milionu kusů pomůcek za 1,8 miliardy korun, z nichž 13,3 milionu vzorků respirátorů testům napoprvé nevyhovělo.

"Ministerstvo nechávalo všechny dovážené dodávky testovat u Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, a až na naprosté výjimky dovážené OOP ve zkouškách obstály," tvrdí Hamáček. Podle NKÚ z prověřovaného vzorku 28,3 milionů kusů pomůcek však nebyla testována asi čtvrtina a testům zcela vyhovělo jen zhruba 29 procent. "Připouštím, že se vyskytly případy, kdy jsme museli zboží reklamovat. Nicméně reklamace byla vždy uznána a vadné zboží bylo nahrazeno zbožím odpovídající kvality," doplnil ministr.

Babiš: Na pandemii nemohl být nikdo připravený

Příchod pandemie koronaviru podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nikdo neočekával a situaci podcenily všechny státy. Podle Babiše v NKÚ "objevili Ameriku". Řekl to při dnešní návštěvě hořovické nemocnice.

"Pokud přišla pandemie, kterou nikdo neočekával a všechny státy světa začaly nakupovat ochranné prostředky, tak logicky nikdo na to nemohl být připravený," uvedl Babiš.

Ministerstvo zdravotnictví podle něj v minulosti nikdy nenakupovalo a nákupy nechávalo na nemocnicích, které postupovaly nekoordinovaně. Když přišla pandemie, muselo nakupovat, ale nemělo s tím zkušenosti. Podle premiéra se v tomto období nakupovalo, co bylo "na stole".

"Je potřeba to prověřit, myslím, že i policie prověřuje ty věci, a doufám, že tam nedošlo nějakým nesrovnalostem," dodal Babiš.

Ministerstvo zdravotnictví: Nákupy pomůcek byly transparentní

Nákupy ochranných pomůcek a zdravotnického materiálu loni na začátku epidemie nemoci covid-19 musely být rychlé, ale přesto byly transparentní. Uvedlo to dnes v tiskovém prohlášení ministerstvo zdravotnictví v reakci na výsledky prověrky nákupů ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) řekl České televizi, že neselhal a že Česko situaci zvládlo dobře. Podle NKÚ ale ministerstva zdravotnictví a vnitra dostatečně nespolupracovala při nákupech, což mělo za důsledek chaos a značné rozdíly v cenách i kvalitě koupeného materiálu.

Epidemie covidu-19 v Česku začala loni v březnu. NKÚ prověřil nákupy pomůcek a materiálu ministerstvy zdravotnictví a vnitra od 1. ledna do 31. srpna 2020 za 8,5 miliardy korun. Například ceny respirátorů se při nákupech ministerstev pohybovaly od několika desítek až po stovky korun za kus.

"Na českém i světovém trhu byl absolutní nedostatek ochranných pomůcek vyvolaný pandemií covidu-19," sdělila k tomu mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Ministerstvo i exministr Vojtěch uvádějí, že za této situace se nepředvídatelně měnily ceny. "Na začátku se ceny často denně měnily o stovky procent," řekl ČT Vojtěch, který ministerstvo vedl od prosince 2017 do září 2020.

"Ministerstvo vnitra bylo na jaře 2020 vedeno jednou jedinou snahou - zajistit co nejrychleji co nejkvalitnější ochranné osobní pomůcky, kterých byl po celém světě enormní nedostatek," uvedl také v reakci na prověrku ministr vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD). "K procesu nákupu lze uvést, že i přes extrémně náročné a do té doby nepoznané podmínky nákupní tým vedl od počátku své činnosti transparentní, doložitelnou a řádnou evidenci obchodních případů," doplnila Peterová.

Zmatky v nákupech byly podle NKÚ vyvolány i tím, že ministerstva zdravotnictví a vnitra měla vlastní nákupní týmy, které nespolupracovaly. Vojtěch i mluvčí ministerstva zdravotnictví uvedli, že ministerstvo zdravotnictví mělo pomůckami zásobovat hlavně zdravotníky, zatímco vnitro třeba sociální pracovníky. "V prvé řadě je nezbytné uvést, že spolupráce probíhala na denní bázi, a to jak v oblasti přepravy do ČR, tak v oblasti distribuce," sdělila Peterová. Spolupráci při samotných nákupech mluvčí nezmínila. Uvedla jen, že podle ministerstva existence dvou nákupních týmů stát neoslabila.

"Úkolem ministerstva vnitra nikdy nebylo zajistit plošný nákup OOP (osobních ochranných prostředků). Ujali jsme se toho až ve chvíli, kdy bylo evidentní, že ministerstvo zdravotnictví ani jiná složka státu to není schopná sama zvládnout," uvedl dnes Hamáček. "Není to tak, že bychom tu situaci nezvládali. Tehdy skutečně byla situace naprosto bezprecedentní," reagoval na Hamáčkovo vyjádření Vojtěch.

Kontroloři kritizovali i to, že od roku 2011 až do začátku epidemie ministerstvo zdravotnictví neaktualizovalo Pandemický plán ČR. Za stejnou dobu se také neměnily státní pohotovostní zásoby pomůcek a materiálu. Na konci roku 2019 tak bylo ve skladech Správy státních hmotných rezerv k dispozici jen 10.000 respirátorů. "Pandemický plán byl dělán na chřipku, nikoli na nový typ koronaviru, který vykazuje jiné aspekty," řekl dnes Vojtěch. Ministerstvo se k výrokům NKÚ o pandemickém plánu nevyjádřilo.

Podle NKÚ také nebyla dost prověřována kvalita pomůcek. Kontroloři prověřili část objednávek obou ministerstev - 28,3 milionu pomůcek za 1,8 miliardy. Testům zcela vyhovělo jen 29 procent a zhruba čtvrtina ani nebyla testována.

"K pochybnostem o kvalitě dodávaného zboží ministerstvo zdravotnictví uvádí, že přistoupilo co možná nejdříve - dne 27. března 2020 - k testování všech respirátorů, a to poté, co byla saturována prvotní nanejvýš urgentní poptávka zdravotníků a kdy již bylo možno zadržovat distribuci dostupných ochranných pomůcek pro zdravotníky tři až čtyři dny čekáním na výsledek testu," sdělila Peterová. Do 27. března podle ní distribuovalo ministerstvo zdravotnictví zhruba půl milionu respirátorů, z nichž pětina měla certifikát CE, zajišťující kvalitu.