Praha - Zejména pro rozpočtové důvody kabinet ANO a ČSSD patrně odmítne snahu opozičních lidovců snížit rodinám s více dětmi sociální odvody. Předloha předpokládá, že rodiči dvou a více dětí by odvody klesly ze současných 6,5 procenta až na nulu podle počtu potomků. Vláda k ní pošle zákonodárcům po pondělní schůzi podle podkladů záporné stanovisko.

Roční dopad do státního rozpočtu lidovci odhadli na 3,8 miliardy korun, podle materiálů pro kabinet ale chybně. Příští rok by to bylo podle podkladů pro ministry 5,4 miliardy korun, o rok později 5,7 miliardy korun a v roce 2022 zhruba šest miliard korun. Roční dopad by se postupně dále zvyšoval v závislosti na růstu mezd, stojí v podkladu. Kabinet by měl poukázat také například na zvýšenou administrativní zátěž, která by dopadla na zaměstnavatele.

Zaměstnanci nyní odvádějí na sociální pojištění 6,5 procenta ze základu příjmu. Rodiči dvou dětí by podle lidoveckého návrhu klesly odvody na pět procent, tří dětí na 2,5 procenta. Matky, nebo otcové čtyř a více dětí by neposílali nic. O stejnou část by se snížily sazby osobám samostatně výdělečně činným. Rodič bez potomků či s jedním potomkem by zůstal na 29,2 procenta. U dvou dětí by sazby klesly na 27,7 procenta, u tří dětí by činily 25,2 procenta a u čtyř a více dětí 22,7 procenta.

"Cílem navržené úpravy je posílení principu zásluhovosti pracujících rodičů na výchově dětí, posílení příjmové situace rodin s více dětmi a podpora zvyšování počtu dětí v rodině, které budou v budoucnu plátci daní a pojistného na důchodové pojištění," napsali lidovečtí poslanci v důvodové zprávě.

Sníženou sazbu by podle nich odváděl v zásadě vždy jeden člověk z domácnosti aktuálně vychovávající dvě a více dětí, tedy zhruba 730.000 osob. Například při hrubé měsíční mzdě 30.000 korun a při péči o dvě děti by se zvýšil čistý příjem poplatníka pojistného o 5400 korun ročně.

Prakticky stejnou novelu dostali poslanci v minulém volebním období od tehdejší vlády ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Do voleb se s ní nevypořádali. K někdejší vládní předloze měli výhrady zaměstnavatelé. Proti se postavily i odbory, podle nichž by pokles sazeb ohrozil důchodový systém.