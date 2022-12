Soudní proces v nizozemském Haagu 17. listopadu 2022 kvůli sestřelení dopravního letadla společnosti Malaysia Airlines v létě 2014 nad východem Ukrajiny. Let MH17 nepřežilo 298 cestujících a členů posádky.

Soudní proces v nizozemském Haagu 17. listopadu 2022 kvůli sestřelení dopravního letadla společnosti Malaysia Airlines v létě 2014 nad východem Ukrajiny. Let MH17 nepřežilo 298 cestujících a členů posádky. ČTK/AP/neuveden

Haag - Nizozemští žalobci se neodvolají proti rozsudku v případu letadla MH17 sestřeleného nad východní Ukrajinou v roce 2014. Informuje o tom agentura Reuters. Soud v listopadu kvůli vraždě všech 298 lidí na palubě malajsijského letadla odsoudil v nepřítomnosti na doživotí dva Rusy a jednoho ukrajinského separatistu. Jednoho Rusa zprostil viny.

Své rozhodnutí žalobci zdůvodnili tím, že odvolací proces by byl velkou zátěží pro příbuzné obětí. Navíc jsou přesvědčeni, že rozsudek rodinám odpověděl na řadu důležitých otázek, včetně té týkající se role Ruska v případu. Mezi oběťmi bylo 196 Nizozemců, a proto se sledovaný proces uskutečnil v této zemi.

Soud při něm došel k závěru, že dopravní stroj společnosti Malaysia Airlines 17. července 2014 sestřelila raketa ruské výroby odpálená z pole na východě Ukrajiny, který v té době kontrolovali proruští separatisté. Rusko verdikt označilo za politickou objednávku.

Konkrétně soudci za vinné shledali Rusy - Igora Girkina a Sergeje Dubinského - a také ukrajinského občana Leonida Charčenka, a to z toho, že pomáhali s převozem a instalací odpalovacího sytému, ačkoli to nebyli oni, kdo raketu vypálil. Soud jim také nařídil zaplatit nejméně 16 milionů eur (390 milionů Kč) odškodného. Pokud částku nezaplatí, učiní to nizozemský stát.

Čtvrtého obžalovaného, ruského občana Olega Pulatova, soud zprostil viny pro nedostatek důkazů.

Odsouzení zůstávají na útěku a je nepravděpodobné, že si trest odpykají. Předpokládá se, že se všichni nacházejí v Rusku, které je nechce vydat.

Rozhodnutí nizozemského soudu nemusí být posledním. Vedoucí policejního vyšetřování Andy Kraag totiž nedávno uvedl, že pokračuje pátrání po možných podezřelých na vyšších stupních velení. Prokurátoři nevyloučili ani obvinění osob, které odpalovací zařízení skutečně obsluhovaly, ačkoli nebyly veřejně označeny za podezřelé.