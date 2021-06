Nizozemští fotbalisté se vracejí po devíti letech na ME, Makedonie debutuje

Amsterodam/Bukurešť - Fotbalisté Nizozemska si po devíti letech zahrají na mistrovství Evropy a v nedělním úvodním utkání v Amsterodamu vyzvou od 21:00 ve skupině C Ukrajinu. "Oranjes" po absenci na ME 2016 a mistrovství světa 2018 budou chtít zlomit nejen čtyřzápasovou sérii proher v rámci Eura, ale také udělat v Areně Johana Cruyffa před povolenými 16 tisíci fanoušky první krok k postupu. Program jejich skupiny otevře tentýž den od 18:00 v Bukurešti duel Rakouska s debutující Severní Makedonií.

"Musíme být realisté. Máme dobrý tým, který se nemusí nikoho bát. Když budeme hrát dobře, můžeme porazit kohokoliv a klidně si jít i pro titul," prohlásil pro stránky UEFA nizozemský trenér Frank de Boer.

Bývalý reprezentační obránce a kapitán nahradil vloni v září ve funkci Ronalda Koemana, který odešel do Barcelony a prošel předtím celou kvalifikací. Nizozemci, mistři Evropy z roku 1988, v ní prohráli jen jeden duel a postoupili z druhého místa skupiny za prvním Německem. Navzdory absenci zraněného kapitána Virgila van Dijka, jenž bude chybět i na Euru, prohráli jen jeden z posledních 10 duelů a sedmkrát za sebou vstřelili dvě a více branek.

"Absence Virgila není příjemná, ale každý tým řeší nějakou ztrátu," řekl De Boer, který musel nedávno vyškrtnout i brankáře Jaspera Cillessena, jenž měl pozitivní test na koronavirus. Přesto věří, že už bude od úvodu turnaje moci počítat s obráncem Matthijsem de Ligtem. Jeho hlavním hráčem bude útočník Memphis Depay, autor 26 reprezentačních gólů a s osmi asistencemi nejlépe nahrávající hráč kvalifikace. I díky jeho úvodní trefě porazilo Nizozemsko v generálce na ME 3:0 Gruzii, při předešlé remíze 2:2 se Skotskem dal obě branky. "Oranjes" zároveň budou chtít napravit své poslední působení na ME v roce 2012, kde prohráli všechny tři zápasy, a naopak touží navázat na MS o dva roky později, kde získali bronz.

Uspět na ME by ale chtěla také Ukrajina, která se sice dostala na turnaj potřetí za sebou, vyhrála zde ale jen jeden z šesti zápasů a před pěti lety skončila s bilancí tří porážek poslední. Jediné dvě ukrajinské branky na ME v historii vstřelil při vítězství 2:1 nad Švédskem v roce 2012 současný trenér Andrej Ševčenko. Houževnatý celek v kvalifikaci neprohrál ani jeden zápas a postoupil na turnaj z první příčky před Portugalskem. Dobrou formu má i tento rok a drží šestizápasovou šnůru neporazitelnosti. V přípravě Ukrajinci porazili s čistým kontem Severní Irsko (1:0) a Kypr (4:0).

"Na Euru není žádný tým slabý. Máme těžkou skupinu a víme, že první zápas s Nizozemskem bude složitý. Abych řekl pravdu, proti nim jsem začínat nechtěl. Na druhou stranu ale myslím, že máme dobrou šanci postoupit z této skupiny do další fáze," prohlásil Ševčenko.

Rakousko a Severní Makedonie si zopakují vzájemné klání z uplynulé kvalifikace, v němž vždy uspěli Rakušané (4:1 a 2:1). Ti startují na třetím Euru z posledních čtyř, přesto na finálovém turnaji ještě nikdy nevyhráli a z šesti zápasů jen dvakrát remizovali.

"Máme v plánu své soupeře dostávat od začátku pod tlak. Chceme se rychle pohybovat za míčem, napadat a být během zápasů variabilní. Věřím, že budeme předvádět dobrý fotbal a dáme spoustu gólů," přál si trenér Franco Foda. Právě v produktivitě ale aktuálně rakouský tým tápe a v posledních třech zápasech neskóroval. V přípravě prohrál 0:1 s Anglií a remizoval bez branek se Slovenskem.

Naopak Severní Makedonie prožije debut na vrcholném šampionátu, kam se dostala díky úspěšné baráži, v níž zdolala Kosovo a Gruzii. Makedonci neprohráli čtyři zápasy za sebou a v nedávné kvalifikaci o MS 2022 uspěli i na hřišti Německa (2:1). Poslední prohru utržili v březnu od Rumunska, paradoxně na stejném stadionu v Bukurešti, kde se nyní utkají s Rakouskem.

"Žijeme si náš sen a chceme ukázat, že jsme ušli za tu dobu velkou cestu. Věřím, že se každý na mistrovství Evropy přesvědčí, jak skvělý fotbal se v Severní Makedonii hraje," prohlásil záložník Enis Bardhi a brankář Stole Dimitrievski doplnil: "Necítíme na sebe žádný tlak a jsme maximálně motivovaní. Každý z nás bude chtít předvést proti Rakousku to nejlepší."

V Bukurešti bude kvůili koronavirovým opatřením zaplněno jen 25 procent celkové kapacity stadionu, zápas bude moci sledovat maximálně 13 tisíc fanoušků.

Statistické údaje před nedělními zápasy fotbalového ME: Skupina D: Anglie - Chorvatsko Výkop: neděle 13. června, 15:00 (Londýn). Rozhodčí: Orsato - Giallatini, Preti - Irrati (video, všichni It.). Umístění v žebříčku FIFA: 4. - 14. Bilance: 10 5-2-3 21:13. Bilance na ME: 1 1-0-0 4:2. Předpokládané sestavy: Anglie: Pickford - Walker, Stones, Mings, Chilwell - Phillips, Rice, Mount - Sterling, Kane, Rashford. Chorvatsko: Livakovič - Vrsaljko, Vida, Čaleta-Car, Barišič - Brozovič, Kovačič - Modrič, Rebič, Perišič - Petkovič. Absence: Alexander-Arnold (zranění), Maguire (rekonvalescence) - Lovren (zranění). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Kane (34) - Perišič (28). Zajímavosti: - Chorvati, úřadující vicemistři světa, z posledních 5 vzájemných zápasů vyhráli pouze jednou - v semifinále MS 2018 (2:1 po prodloužení) - v jediném dosavadním vzájemném utkání na ME v červnu 2004 Anglie zvítězila 4:2 - Anglie na ME nikdy nevyhrála zahajovací utkání (5 remíz, 4 porážky) - Anglie startuje na desátém Euru, Chorvatsko se na ME představí pošesté - Anglie na velkém turnaji na stadionu Wembley nikdy neprohrála v základní hrací době (7 výher, 3 remízy) - Anglie vyhrála posledních 6 zápasů a inkasovala v nich jediný gól, v přípravě před ME zdolala Rakousko i Rumunsko (1:0) - Chorvatsko zvítězilo pouze ve 2 z posledních 9 utkání, v přípravě před ME remizovalo s Arménií (1:1) a prohrálo v Belgii (0:1) - Anglie sehraje všechny 3 zápasy skupiny v Londýně, Chorvatsko se utká s ČR i se Skotskem v Glasgow - Kane (Anglie) byl s 12 góly nejlepším střelcem evropské kvalifikace - Chorvati L. Kalinič, Kovačič a Sluga působí v anglických klubech Skupina C: Rakousko - Severní Makedonie Výkop: neděle 13. června, 18:00 (Bukurešť). Rozhodčí: Ekberg - Culum, Hallberg (všichni Švéd.) - Dankert (video, Něm). Umístění v žebříčku FIFA: 23. - 62. Bilance: 2 2-0-0 6:2. Bilance na ME: -. Předpokládané sestavy: Rakousko: Bachmann - Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer - Laimer, X. Schlager, Sabitzer, Baumgartner, Alaba - Arnautovic. S. Makedonie: Dimitrievski - Nikolov, Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski - Bardhi, Ademi, Elmas - Trajkovski, Panděv. Absence: Onisiwo (zranění) - Nestorovski (zranění), Chasani (nejistý start). Nejlepší střelci z aktuální nominace: Arnautovic (26) - Panděv (37). Zajímavosti: - soupeři na sebe narazili v poslední kvalifikaci o ME, Rakousko vyhrálo venku 4:1 a doma 2:1 - Rakousko startuje na třetím ME, ještě ale na turnaji nezvítězilo (2 remízy, 4 prohry) - Rakušané na vrcholném turnaji nevyhráli už 31 let (naposledy proti USA 2:1 na MS 1990) - Severní Makedonie se spolu s Finskem probojovala na ME poprvé v historii a je 35. zemí, která se vrcholného turnaje zúčastní - Rakousko v přípravě před ME prohrálo v Anglii (0:1) a remizovalo se Slovenskem (0:0), Severní Makedonie remizovala se Slovinskem (1:1) a porazila Kazachstán (4:0) - Rakousko v posledních 3 zápasech neskórovalo a vyhrálo jen 1 z posledních 5 utkání - Severní Makedonie vyhrála 3 z posledních 4 utkání, v kvalifikaci o MS 2022 uspěla i na hřišti Německa (2:1) - poslední porážku utržila Severní Makedonie právě v bukurešťské Aréně Nationala, kde podlehla v březnu Rumunsku 2:3 - oba týmy budou hrát 2x v Bukurešti a jednou v Amsterodamu - nejlepší střelci svých týmů Arnautovic (Rakousko) a Panděv (Makedonie) se společně potkali v Interu Milán v roce 2010, aktuálními spoluhráči ze Stuttgartu jsou Rakušan Kalajdzic a Makedonec Čurlinov Nizozemsko - Ukrajina Výkop: neděle 13. června, 21:00 (Amsterodam) Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp - Fritz (video, všichni Něm.). Umístění v žebříčku FIFA: 16. - 24. Bilance: 2 1-1-0 4:1. Bilance na ME: -. Předpokládané sestavy: Nizozemsko: Stekelenburg - Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Wijndal - F. De Jong, De Roon, Wijnaldum - Depay, Weghorst. Ukrajina: Buščan - O. Karavajev, Zabarnyj, Matvijenko, Mykolenko - Zinčenko, Sydorčuk, Malinovskij - Jarmolenko, Jaremčuk, Zubkov. Absence: Van de Beek (zranění), Cilessen (nemoc), De Ligt (nejistý start) - nikdo. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Depay (26) - Jarmolenko (40). Zajímavosti: - Nizozemsko ve 2 přípravných zápasech s Ukrajinou neprohrálo - Nizozemsko se na finálový turnaj vrací po 7 letech, po bronzu na MS 2014 chybělo na ME 2016 i na MS 2018 - Nizozemsko, které je mistrem Evropy z roku 1988, čeká desátá účast na ME, naposledy ale před 9 lety prohrálo všechny 3 zápasy a má nyní na Euru sérii 4 porážek - Ukrajina se představí na třetím ME, v 6 zápasech si připsala 1 výhru a 5 porážek; dosud porazila jen v roce 2012 Švédsko (2:1) díky 2 brankám současného trenéra Ševčenka, což jsou zároveň jediné ukrajinské góly na ME - Nizozemsko v přípravě před ME remizovalo se Skotskem (2:2) a porazilo Gruzii (3:0), Ukrajina remizovala s Bahrajnem (1:1) a zdolala Severní Irsko (1:0) a Kypr (4:0) - Nizozemsko prohrálo jediný z posledních 10 zápasů, v posledních 7 duelech dalo vždy minimálně 2 branky - Nizozemsko absolvuje všechny 3 skupinové duely doma v Amsterodamu, Ukrajina bude hrát se Severní Makedonií a Rakouskem v Bukurešti - trenér Frank de Boer (Nizozemsko) přebral tým v září minulého roku po kouči Koemanovi, který postup na Euro vybojoval a odešel do Barcelony