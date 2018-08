Praha - Knihu Ukradená známka, která pojednává o jedné z nejcennějších československých známek, která byla v roce 1991 ukradena Johanu Kleinovi, pokřtil v knihkupectví Knihy Dobrovský nizozemský reportér a spisovatel Bram Klein. Je synem okradeného.

Vášnivému sběrateli byly tehdy na výstavě v Tokiu odcizeny dvě vzácné známky z roku 1919. Policie po nich ve spolupráci s Interpolem neúspěšně pátrala více než dvacet let. První z nich se překvapivě objevila loni v říjnu na dražbě v Praze. Prodával ji tam sběratel Ludvík Pytlíček, jenž v reportáži pro Českou televizi uvedl, že známku od Kleina získal na základě písemné smlouvy a obvinil jej z pojistného podvodu.

Tato skutečnost byla hlavní motivací Brama Kleina sepsat knihu. "Bylo to pro mě znovunavázání vazby s otcem, je to zároveň moje snaha ho obhájit. Myslím, že se to povedlo," řekl dnes. "Ti, co otce znají, vědí, že by podvodu nebyl schopen. Cítil jsem potřebu sepsat příběh a říct pravdu," dodal.

Knihu pokřtil filatelista a specialista Josef Chudoba, který loni známku v Praze objevil a e-mailem kontaktoval Brama Kleina. "Jedná se o známku, která byla původně rakouská a první vydání vyšlo v roce 1916. Dva roky poté vzniklo Československo, všechny rakousko-uherské známky se stáhly z oběhu a dostaly přetisk Pošta Československá 1919. Řada těchto známek bylo běžných, ale některé se vyskytovaly velmi vzácně v nákladu několika kusů. Mimořádná byla právě tzv. žilkovaná čtyřka, protože byla na jiném papíru," uvedl.

Autor knihy připustil, že občas litoval rozhodnutí, že se do vyšetřování pustil. Nakonec je hlavně kvůli již nežijícímu otci rád, že publikace vyšla. "Pamatuji si velmi dobře na okamžik, kdy mi e-mail přišel. Byla v něm v podstatě jen otázka, zda jsem synem Johana Kleina. Viděl jsem, že mail je z ČR, tak mi došlo, že to asi souvisí se známkami. Byl to pro mě silný okamžik, měl jsem dojem, jako by otec najednou seděl vedle mě. V mailu byla i příloha se skenem známky. Měl jsem pocit, že mi dává otec znamení, abych se na to soustředil," řekl.

Na rozdíl od svého otce ale Bram Klein není filatelistou a o oboru se musel hodně dozvědět od odborníků. "Psal jsem to jako laik. Může to být zajímavý příběh pro odborníky filatelisty, ale též pro lidi z jejich okolí. Je to i příběh o první republice, samozřejmě o známce, ale i o celé stoleté historii," popsal knihu.

Vlastníkem známky je nyní pojišťovna, která vyplatila Johanu Kleinovi náhradu škody. Bram Klein, i kdyby měl možnost, by známku nekoupil. "Jak jsem řekl, nejsem sběratel. Otec tehdy dostal nějaké peníze a dnes by cena známky byla tak desetinásobná. Navíc myslím, že známku by měl mít nějaký sběratel, který ji ocení," řekl.

Autor knihy se zúčastní Světové výstavy Praga 2018, která se koná 15. až 18. srpna v Praze. Uskuteční se na ní i beseda a autogramiáda.