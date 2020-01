Nizozemský premiér se omluvil, že stát za okupace nepomohl Židům

Amsterodam - Nizozemský premiér Mark Rutte se dnes jménem vlády omluvil za selhání státních úředníků, kteří nedokázali za okupace Nizozemska nacistickým Německem zabránit deportacím Židů do koncentračních táborů. Agentura AP označila omluvu za "historickou". Rutte ocenil odbojáře a občany Nizozemska, kteří za okupace pomáhali Židům, kolektivně to ale podle něj nebylo dostatečné.

"Příliš mnoho státních úředníků poslouchalo rozkazy okupantů," prohlásil dnes Rutte v Amsterodamu při vzpomínkové akci u příležitosti 75. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora v polské Osvětimi, které připadá na pondělí.

Podle televize Deutsche Welle jde o první takový krok nizozemského veřejného činitele, který se jménem vlády omluvil za selhání státu při ochraně Židů v zemi za druhé světové války. Někdejší nizozemský premiér Wim Kok se v roce 2000 omluvil pouze za "chladné přijetí" přeživších z koncentračních táborů po jejich návratu do vlasti.

"Poslední přeživší jsou stále mezi námi, omlouvám se jim dnes jménem vlády za konání úřadů v tehdejší době," řekl dnes Rutte. Zoni Weisz, který přežil holokaust, omluvu premiéra ocenil. "Bylo to krásné. Je ostuda, že to trvalo 75 let, než se nám omluvili," řekl Weisz nizozemské televizi NOS.

V roce 1940, kdy vojska nacistického Německa během několika dnů obsadila Nizozemsko, žilo v této zemi na 140.000 Židů. Konce války se jich dožilo podle AP jen asi 38.000.

Omluvy se nizozemským Židům dostalo v roce 2005 od tamních národních železnic (NS). Tato státní firma se omluvila za svou roli při transportech Židů a Romů za okupace do sběrných táborů v Nizozemsku. Odtud byli převáženi do nacistických koncentračních táborů. Loni nizozemské dráhy oznámily, že přeživší odškodní.