Nizozemsko zavádí od neděle přísnou uzávěru, která potrvá do 14. ledna

Amsterodam - Nizozemsko zavádí počínaje nedělním ránem přísnou uzávěru. Premiér Mark Rutte dnes řekl, že je to v době páté vlny covidu-19 a varianty omikron nevyhnutelné. Opatření bude platné v době vánočních svátků a potrvá do 14. ledna.

"Nizozemsko se znovu zavírá. Je to nevyhnutelné vzhledem k páté vlně, která přichází s variantou omikron," sdělil premiér na tiskové konferenci po jednání vlády.

Uzávěra znamená, že v provozu budou jenom obchody prodávající nezbytné zboží. Zavřené zůstanou restaurace, kadeřnictví, muzea a tělocvičny. Výuka ve všech školách bude přerušena do 9. ledna.

Vláda dále domácnostem doporučila, aby přijímaly maximálně dva hosty a aby se schůzky konané venku omezily na dva lidi.

Pokud by se nejednalo, vedlo by to podle Rutteho "v nemocnicích k nezvladatelné situaci".

Nizozemská média během dne informovala, že vláda o zavedení přísné uzávěry uvažuje. V mnoha městech se proto tvořily u obchodů fronty, protože si lidé snažili na poslední chvíli nakoupit zboží, které se neprodává v supermarketech. Mnoho zákazníků v Leidenu popisovalo, že si vystálo fronty u několika obchodů, například s luxusní kosmetikou. Města Amsterodam i Rotterdam během dne informovala, že nákupní třídy jsou přeplněné, a vyzývala obyvatele, aby do centra nechodili.

Rutte už dříve oznámil, že omikron bude v Nizozemsku převládající variantou do ledna. V hlavním městě Amsterodamu bude omikron podle odborníků dominantní už před Vánoci.

Nizozemský ústav veřejného zdraví v pátek ohlásil za 24 hodin přes 15.400 nových nákaz. Je to sice o 25 procent méně než o týden dříve, avšak stále mnohem vyšší údaj než při minulé vlně. Dnes ohlásil úřad přes 14.600 nově odhalených infekcí koronavirem.

Nizozemské nemocnice už kvůli přílivu pacientů s covidem-19 odkládají rutinní péči a panují obavy ze zahlcení zdravotnických kapacit. Odborníci odhadují, že pokud by se na situaci nereagovalo, muselo by být třeba denně hospitalizovat až 600 lidí a 100 až 125 z nich by potřebovalo umístnění na jednotce intenzivní péče.

V sedmnáctimilionovém Nizozemsku se od začátku epidemie nákaza potvrdila u téměř tří milionů lidí, na covid-19 tam zemřelo přes 20.000 pacientů. Ukončenou vakcinaci má 75 procent občanů, ale třetí dávkou se jich nechalo zatím naočkovat pouze 1,5 milionu.