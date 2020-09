Nizozemsko zařadilo Prahu mezi rizikové regiony

Praha - Nizozemsko ode dneška kvůli koronaviru zařadilo Prahu mezi rizikové regiony. Lidé, kteří pobývali v české metropoli, mají jít po příjezdu do Nizozemska do desetidenní karantény. Netýká se to mimo jiné tranzitu přes Nizozemsko včetně přestupů na letištích a některých profesí, pokud nemají příznaky nemoci covid-19. Na webu to uvedlo české ministerstvo zahraničí, informace má od nizozemského velvyslanectví v Praze.

Karanténa je nutná, i když přijíždějící z Prahy nemají žádné příznaky onemocnění nebo pokud měli negativní test na covid-19. "Cestovatelů z ostatních oblastí České republiky se opatření netýká. Osoby pobývající v Nizozemsku by pak měly do Prahy cestovat pouze v nezbytných případech," uvedlo ministerstvo.

Karanténu v Nizozemsku mohou lidé absolvovat doma nebo v dočasném či prázdninovém ubytování. Povinnost neplatí také pro přeshraniční pracovníky a pracovníky v dopravě či ve zdravotnictví a pečovatelských službách, pokud jsou bez příznaků covidu-19.

Hlavní město ČR mezi regiony rizikové kvůli koronaviru minulý týden zařadilo Německo. Lidé tam od středy musejí mít po příjezdu z Prahy negativní test na covid-19. Kvůli pokračujícímu rychlému nárůstu počtu případů koronaviru Česku hrozí, že Německo ve středu na seznam rizikových oblastí přidá další regiony ČR.

Zařazení celého Česka mezi rizikové země od pátku 18. září ohlásilo Slovensko. Při cestě z Česka tam budou muset lidé až na výjimky předložit negativní výsledek testu na koronavirus nebo nastoupit do karantény a následně test podstoupit. Omezení nebo povinné karantény či testy na covid-19 pro lidi z ČR nebo jen z Prahy platí také v Belgii, Británii, Dánsku, Estonsku, ve Finsku, v Irsku, Maďarsku, Norsku, Slovinsku a Švýcarsku.

Denní přírůstky počtu případů koronaviru v Česku se v posledním týdnu šestkrát dostaly nad tisícovou hranici, kde nikdy předtím od březnového začátku šíření covidu-19 v ČR nebyly. Pod tisícovkou byl přírůstek v posledních sedmi dnech jen v neděli, kdy bylo ale také výrazně méně testovaných než v jiné dny. V Praze hygienici za poslední týden evidují 142 nových případů nemoci na 100.000 obyvatel.