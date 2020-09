Nizozemsko zařadilo ČR kvůli koronaviru mezi rizikové země

Haag/Praha - Nizozemsko dnes zařadilo celou Českou republiku kvůli šíření koronaviru mezi rizikové země. Lidé z Česka musí po příjezdu do Nizozemska nastoupit do karantény, a to i v případě, kdy mají negativní test na nemoc covid-19. Vyplývá to z webu českého ministerstva zahraničí. Už před týdnem zařadilo Nizozemsko mezi rizikové oblasti samotnou Prahu.

"Osoby, které přijíždějí do Nizozemska z České republiky, nikoliv pouze z Prahy, by se měly neprodleně odebrat do desetidenní karantény. A to i v případě, když nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 nebo pokud měly negativní test na covid-19," oznámilo dnes ministerstvo. Lidem z Nizozemska pak tamní úřady doporučují, aby do České republiky nyní cestovali pouze v nezbytných případech.

Karanténu mohou lidé přijíždějící do Nizozemska absolvovat i v dočasném ubytování. Povinná karanténa se netýká lidí, kteří přes Nizozemsko jen letecky cestují do jiné země a na letišti neopouštějí mezinárodní tranzitní zónu.

Také Německo zřejmě ve středu zařadí prakticky celou Českou republiku mezi rizikové oblasti a bude při vstupu na své území vyžadovat test na koronavirus, nebo karanténu. Řekl to dnes český ministr zahraničí Tomáš Petříček. Českou republiku již dalo na své seznamy rizikových zemí kvůli šíření koronaviru několik dalších států, například Slovensko či Velká Británie.