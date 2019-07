Nizozemsko si připomnělo oběti z letu MH17

Dívka drží slunečnici na pietní akci za oběti z letadla společnosti Malaysia Airlines z linky MH17, které bylo v roce 2015 sestřeleno raketou nad východní Ukrajinou. Příbuzní a přátelé 298 obětí se sešli u památníku poblíž amsterodamského letiště Shiphol, kde cestující nastoupili na osudný let do Kuala Lumpuru.

Dívka drží slunečnici na pietní akci za oběti z letadla společnosti Malaysia Airlines z linky MH17, které bylo v roce 2015 sestřeleno raketou nad východní Ukrajinou. Příbuzní a přátelé 298 obětí se sešli u památníku poblíž amsterodamského letiště Shiphol, kde cestující nastoupili na osudný let do Kuala Lumpuru. ČTK/AP/Vincent Thian

Haag - Pět let poté, co protiletadlová raketa sestřelila letadlo společnosti Malaysia Airlines z linky MH17 nad východní Ukrajinou, se dnes příbuzní a přátelé 298 obětí sešli u památníku poblíž amsterodamského letiště Shiphol, kde cestující nastoupili na osudný let do Kuala Lumpuru. Hodiny před začátkem slavnostního obřadu začaly přicházet celé rodiny, mnozí se drželi za ruce a nesli slunečnice, napsala agentura AP. Na pietní akci, při kterém zazněla jména všech obětí, promluvili nizozemský premiér Mark Rutte a zástupce pozůstalých.

"Do očí bijící lži a kampaně záměrně falešných informací nikdy nevyhrají nad nepopiratelnými fakty," zdůraznil Rutte podle portálu Het Parool, podle kterého měl ministerský předseda na mysli dezinformace šířené Ruskem. Premiér upozornil, že "cesta ke spravedlnosti vede skrze houževnatost, jednotu, sebeovládání a kontrolu emocí". Zabití 298 lidí označil za "hanebný zločin". Přečtení jmen všech obětí podle něj zachovává vzpomínku na každého z těchto jedinečných lidí.

Pieta byla podle portálu přístupná pouze pozvaným hostům, pozůstalým a přátelům obětí. Kromě předsedy vlády se zúčastnili také ministři spravedlnosti a zahraničí.

Památník tvoří 298 stromů, vysazených na památku každého z 283 cestujících, včetně 196 Holanďanů, a 15 členů posádky, kteří 17. července 2014 přišli o život. V parku Vijhuizen, kde se památník letu MH17 nachází, také rostou slunečnice vypěstované ze semen z ukrajinských polí, kam dopadly trosky letadla, napsala agentura AFP.

Skupina vyšetřovatelů, jejímiž členy jsou experti z Nizozemska, Belgie, Malajsie, Austrálie a Ukrajiny, loni dospěla k závěru, že Boeing 777 sestřelila protiletadlová raketa Buk odpálená z prostoru ovládaného v létě 2014 proruskými separatisty. Raketu na místo dopravili příslušníci 53. ruské protivzdušné brigády dislokované v Kursku. Moskva toto tvrzení popírá.

Skupina mezinárodních vyšetřovatelů z odpovědnosti za katastrofu obvinila první čtveřici podezřelých, kterou tvoří Rusové Igor Girkin, Sergej Dubinskij a Oleg Pulatov a Ukrajinec Leonid Charčenko. Všichni v létě 2014 zastávali vysoké funkce u východoukrajinských separatistů. Soud má začít v březnu v Haagu, nejspíše za nepřítomnosti obviněných. Ruská ústava zakazuje vydávání občanů k soudním líčením v cizině.

Rusko označilo obvinění za "naprosto neopodstatněné", vyšetřovatelé prý ignorovali důkazy poskytnuté Moskvou, aby diskreditovali Rusko. Odpovědnost za sestřelení malajsijského boeingu Rusové popírají a tvrdí, že raketa Buk pocházela z arzenálu ukrajinské armády, případně že civilní letadlo nad Donbasem sestřelil ukrajinský vojenský letoun. Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že neexistuje žádný důkaz o vině Ruska. Nesouhlas s výsledky vyšetřování minulý měsíc vyjádřila i Malajsie, podle premiéra Mahathira Mohamada jde o protiruské spiknutí.

Ukrajinská tajná služba SBU dnes oznámila, že před dvěma lety dopadla řidiče tahače, který převážel raketu Buk v Donbasu na východě Ukrajiny, a že si dotyčný nyní odpykává trest v ukrajinském vězení.