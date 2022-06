Nizozemsko oznámilo, že odhalilo ruského špiona v Mezinárodním trestním soudu

Amsterodam - Nizozemská tajná služba dnes oznámila, že odhalila ruského špiona. Jako stážista s falešnými doklady se podle ní pokoušel infiltrovat do Mezinárodního trestního soudu (ICC), který vyšetřuje válečné zločiny spáchané za války na Ukrajině. Informovala o tom agentura Reuters.

Sergej Vladimirovič Čerkasov vystupoval s propracovaným krycím příběhem sahajícím několik let nazpět a s ním se jako brazilský státní příslušník v dubnu pokusil vstoupit do Nizozemska na stáž u haagského soudu, řekl agentuře Reuters šéf nizozemské zpravodajské služby.

"Jednalo se o dlouhodobou, několikaletou operaci (ruské vojenské rozvědky) GRU, která stála mnoho času, energie a peněz," uvedl šéf nizozemské zpravodajské agentury Erik Akerboom.

Žádný zástupce GRU se k případu nevyjádřil. Vláda prezidenta Vladimira Putina v minulosti obvinění ze špionáže často odmítala coby pomlouvačnou kampaň Západu proti Moskvě. S komentářem dosud nevystoupily ani brazilské úřady.

Nizozemská rozvědka AIVD v prohlášení uvedla, že muž, který vystupoval pod jménem Viktor Muller Ferreira, byl zadržen na nizozemském letišti. Následně byl prohlášen za nežádoucího a posazen na nejbližší let zpět do Brazílie, kde ho čeká soudní proces, dodala služba.

"Jasně nám to ukazuje, o co Rusům jde - snaží se získat nezákonný přístup k informacím v rámci Mezinárodního trestního soudu. Hodnotíme to jako hrozbu na vysoké úrovni," dodal Akerboom s tím, že ICC dotyčného na stáž přijal.

Nizozemská agentura uvedla, že podnikla neobvyklý krok a zveřejnila podrobnosti k případu, aby odhalila fungování ruské rozvědky a upozornila na špionážní hrozby další mezinárodní instituce.

ICC se sídlem v Haagu je první stálá instituce svého druhu s celosvětovou působností, která stíhá jednotlivce za zločiny proti lidskosti, genocidu a válečné zločiny. Začátkem března zahájil soud vyšetřování možných válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a genocidy na Ukrajině, která od 24. února čelí ruské invazi.

Nizozemci v posledních letech vyhostili více než 20 Rusů obviněných ze špionáže, připomíná agentura Reuters. Patří mezi ně čtyři lidé obvinění v roce 2018 z hackerského útoku na Organizaci pro zákaz chemických zbraní (OPCW), dva obvinění v roce 2020 ze špionáže v high-tech odvětví a 17 akreditovaných diplomatů podezřelých z práce pro ruskou tajnou službu, kteří byli vyhoštěni po invazi na Ukrajinu.

Rusko všechna obvinění popřelo a na vyhoštění svých diplomatů reagovalo vyhoštěním 15 zaměstnanců nizozemských zastupitelských úřadů v Moskvě a Petrohradu.