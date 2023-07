Nizozemsko chce zakázat žákům používat při vyučování mobilní telefony či tablety

Amsterodam - Používání mobilních telefonů, tabletů a chytrých hodinek bude ve školních třídách v Nizozemsku od příštího roku téměř úplně zakázané, oznámila dnes nizozemská vláda. Opatření připravené ve spolupráci ministerstva školství a škol má za cíl zlepšit soustředění žáků ve vyučování, uvedla agentura Reuters.

Elektronická zařízení budou ve třídách povolena pouze v případech, kdy jsou nezbytně nutná, například při výuce digitálních dovedností nebo tehdy, když slouží jako pomůcky žáků se zdravotními problémy. Zákaz má vstoupit v platnost 1. ledna 2024, z oznámení vlády přitom nebylo zcela jasné, na které stupně vzdělávacího systému se vztahuje.

"Jakkoli jsou mobilní telefony nedílnou součástí našich životů, do tříd nepatří," uvedl ministr školství Robbert Dijkgraaf. "Studenti musejí být schopni se soustředit a musejí dostat příležitost dobře se učit. Vědecké bádání ukazuje, že mobilní telefony jsou rušivým prvkem. Musíme před ním studenty chránit," pokračoval.

Vláda zatím nenavrhuje zákon, který by obsahoval přesná pravidla pro školy a žáky. Místo toho se se školami a dalšími organizacemi dohodla, že každá škola si v následujících měsících připraví vlastní verzi zákazu, kterou pak uvede do praxe. Po konci příštího školního roku pak vláda bude vyhodnocovat, zda tento postup přinesl kýžené výsledky, nebo zda je potřeba zákaz vymáhat pomocí právní úpravy.

Takovou cestou se v roce 2018 vydala Francie, kde parlament schválil zákaz mobilních telefonů a dalších zařízení pro žáky zhruba do 15 let. Podobné zákazy platí také na mnoha školách ve Spojených státech, přičemž podle nedávného článku listu The Washington Post se restrikce v návaznosti na pandemii covidu-19 rozmáhaly. Pracovníci škol telefony čím dál více vnímají jako překážku pro učení, ale i potenciální nebezpečí pro duševní zdraví žáků, uvedl deník.