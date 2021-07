Nizozemsko a Španělsko budou od pondělí mezi velmi rizikovými státy

Praha - Nizozemsko, Španělsko a Baleárské ostrovy se v pondělí na takzvané mapě cestovatele přesunou do tmavě červených území s velmi vysokou mírou rizika nákazy koronavirem. Pohorší si i dalších několik zemí - Irsko, Řecko a Monako se posunou do červené a Estonsko do oranžové kategorie. V dnešní tiskové zprávě o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví, jehož informace se týkají příjezdů z daných zemí.

Na základě dat Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) ministerstvo zdravotnictví každý týden aktualizuje seznam zemí podle míry rizika nákazy. K zemím s nízkým rizikem nákazy bude v Evropě patřit Albánie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Černá Hora, Island, Itálie, Kosovo, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, San Marino, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, Švýcarsko a Vatikán. Z mimoevropských zemí pak Austrálie, Hongkong, Izrael, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Libanon, Macao, Nový Zéland, Singapur, Spojené státy, Thajsko a Tchaj-wan.

Do oranžové kategorie značící střední míru rizika se ze zelené přesune Estonsko. Zařadí se k Belgii, Dánsku, Finsku, Francii, Lichtenštejnsku a Madeiře. Mezi červená území s vysokým rizikem nákazy budou patřit Andorra, Irsko, Lucembursko, Malta, Monako, Portugalsko, Řecko a Kanárské a Azorské ostrovy. Do tmavě červené kategorie značící velmi vysokou míru rizika pak náleží všechny nejmenované státy.

U zeleně a oranžově označených zemí musí cestující vyplnit příjezdový formulář a být testován před vstupem do ČR nebo nejpozději pět dnů po příjezdu absolvovat antigenní nebo PCR test.

Při návratu ze země s vysokou nebo velmi vysokou mírou rizika je povinný PCR test v Česku nejdříve pátý, ale nejpozději 14. den po příjezdu. Do té doby musí být dotyčná osoba v samoizolaci. Před návratem se test vyžaduje pouze v případě, že člověk použije veřejnou dopravu. Také zde platí povinnost před příjezdem vyplnit příjezdový formulář.

Podmínky při návratu se netýkají osob, které mají dva týdny ukončené očkování nebo v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění covid-19. Zůstává ale povinnost vyplnit příjezdový formulář.

Ministerstvo zdravotnictví lidem důrazně nedoporučuje cestovat do zemí s extrémním rizikem nákazy, důvodem je šíření nových mutací koronaviru. Jde o Botswanu, Brazílii, Indii, Jihoafrickou republiku, Kolumbii, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibii, Nepál, Paraguay, Peru, Rusko, Svazijsko, Tanzanii, Tunisko, Zambii a Zimbabwe.

I u návratu z těchto zemí plně očkovaní turisté nebo ti, co v posledních 180 dnech prodělali covid-19, nemusí na testy a do samoizolace. Ostatní musí podstoupit před cestou PCR test a následně setrvat deset dní v samoizolaci zakončené negativním PCR testem.