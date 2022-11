Nizozemci nebo Ekvádorci by mohli na MS v případě výhry slavit postup

Dauhá - Fotbalisté Nizozemska nebo Ekvádoru by v pátek jako první na mistrovství světa v Kataru mohli projít ze skupiny do vyřazovací části. Čeká je vzájemný souboj a případný vítěz by už za určitých okolností mohl mít po dvou kolech jistý postup. Ve druhém utkání skupiny A změří síly domácí Katar s úřadujícím africkým šampionem Senegalem a poražený celek by naopak již mohl přijít o naději na vyřazovací boje.

Nizozemsko a Ekvádor zvládly své úvodní zápasy ve skupině. "Oranjes" díky gólům v závěru udolali Senegal 2:0 a jihoamerický tým stejným poměrem porazil v zahajovacím duelu šampionátu domácí Katar. Dvěma brankami se blýskl útočník Enner Valencia.

Před vzájemným soubojem jsou favoritem Nizozemci, kteří od loňské porážky v osmifinále mistrovství Evropy s českým týmem 16 zápasů po sobě neprohráli. Na minulém světovém šampionátu "Oranjes" scházeli, před osmi lety získali bronz. Případný vítěz pátečního souboje by k jistotě postupu už po dvou kolech potřeboval i příznivý výsledek druhého utkání skupiny.

"První zápas jsme vyhráli, za to jsme rádi, ale také víme, že můžeme a musíme být lepší. Příliš často jsme nechávali soupeře podnikat protiútoky, což je činnost, ve které je Ekvádor velmi dobrý. Jsem optimista, cítím, že se zlepšíme," uvedl nizozemský kapitán Virgil van Dijk.

Také Ekvádor má výbornou formu. Z posledních 16 utkání jen jednou prohrál a sedmkrát po sobě neinkasoval. V dosavadních dvou vzájemných duelech jihoamerický tým Nizozemce neporazil, na velké akci se ale v pátek potkají soupeři poprvé. Ekvádorci budou znovu spoléhat na svého nejlepšího střelce Valenciu, který sice proti Kataru kvůli lehkému zranění střídal, ale na souboj s Nizozemskem bude připraven.

"Budeme čelit velmi silnému soupeři, ale očekávám, že k nám Nizozemci přistoupí s respektem. I když v prvním zápase Senegal porazili, bylo to vyrovnané. Určitě existují způsoby, jak Nizozemcům ublížit," řekl ekvádorský brankář Hernán Galíndez.

Poražený tým z druhého utkání by již za určitých okolností mohl přijít o naději na postup. Domácí Katařané chtějí vylepšit dojem po rozpačitém výkonu z úvodního duelu s Ekvádorem, favoritem jsou ale Senegalci. Půjde o první vzájemný souboj.

"V zahajovacím utkání jsme možná až příliš cítili zodpovědnost, byli jsem nervózní. Věřím, že proti Senegalu budeme pod menším tlakem a předvedeme konkurenceschopnější výkon. Máme obrovský prostor pro zlepšení," uvedl španělský trenér Katařanů Félix Sánchez.

Únorovým vítězům afrického šampionátu na turnaji v Kataru kvůli zranění chybí nejlepší střelec Sadio Mané a možná i proto Senegalci ve vyrovnaném utkání s Nizozemskem nebodovali. "Fotbal je o efektivitě. Ne vše, co jsme udělali, bylo špatné. Fakt, že jsme prohráli první zápas, nás bude motivovat," řekl senegalský trenér Aliou Cissé.

Zápas Kataru se Senegalem začne v pátek ve 14:00 SEČ, duel Nizozemska s Ekvádorem má výkop o tři hodiny později. Od 20:00 SEČ bude o postup již po druhém kole usilovat také Anglie ve skupině B.

Statistické údaje před zápasy skupiny A mistrovství světa v Kataru: Skupina A: Katar - Senegal Výkop: pátek 25. listopadu, 14:00 SEČ (Dauhá, stadion Sumáma). Rozhodčí: Mateu Lahoz - Cebrián Devís, Del Palomar - Hernández (video, všichni Šp.). Umístění v žebříčku FIFA: 50. - 18. Bilance celková: -. Bilance na MS: -. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Alí (42) - Diédhiou, I. Sarr (oba 10). Nejlepší střelci na turnaji: nikdo. Zajímavosti: - soupeři se utkají poprvé v historii - oba týmy začaly turnaj porážkou 0:2, Katar podlehl Ekvádoru, Senegal nestačil na Nizozemsko - Katar debutuje na světových šampionátech; Senegal hraje MS potřetí a podruhé za sebou, jeho maximem je čtvrtfinále z roku 2002 - Senegal na MS zvítězil v jediném z posledních 5 utkání - Senegal prohrál jen 2 z posledních 26 zápasů - Senegal v únoru poprvé vyhrál mistrovství Afriky - Senegalu na MS chybí zraněný nejlepší střelec Mané Nizozemsko - Ekvádor Výkop: pátek 25. listopadu, 17:00 SEČ (Dauhá, Chalífův mezinárodní). Rozhodčí: Ghurbal - Džurárí, Atčialí (všichni Alž.) - Evans (video, Austr.). Umístění v žebříčku FIFA: 8. - 44. Bilance celková: 2 1-1-0 2:1. Bilance na MS: -. Nejlepší střelci z aktuální nominace: Depay (42) - Valencia (37). Nejlepší střelci na turnaji: Gakpo, Klaasen (oba 1) - Valencia (2). Zajímavosti: - Nizozemsko v dosavadních 2 zápasech s Ekvádorem neprohrálo, v přípravách v Amsterodamu zvítězilo 1:0 a remizovalo 1:1 - oba týmy začaly turnaj výhrou 2:0, Nizozemsko zdolalo Senegal, Ekvádor porazil Katar - Nizozemsko hraje MS po 8 letech, v minulosti 3x obsadilo 2. místo; Ekvádor startuje na čtvrtém světovém šampionátu a prvním od roku 2014 - největším úspěchem Ekvádoru na MS je osmifinále z roku 2006, při dalších 2 účastech nepostoupil ze skupiny - Nizozemsko na MS prohrálo jediný z posledních 8 zápasů - Nizozemsko od loňské porážky v osmifinále Eura od Česka 16x za sebou pod trenérem Van Gaalem neprohrálo a v poslední 4 zápasech zvítězilo - Ekvádor prohrál jediné z posledních 16 utkání a 7x po sobě neinkasoval