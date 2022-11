Nizozemci chtějí na MS proti Kataru stvrdit postup, Ekvádor vyzve Senegal

Dauhá - Fotbalisté Nizozemska se v úterním závěrečném utkání skupiny A na mistrovství světa proti domácímu Kataru pokusí stvrdit očekávaný postup do osmifinále. Pokud se "Oranje" nechtějí spoléhat na výsledek druhého zápasu, potřebují k jistotě účasti ve vyřazovacích bojích uhrát s pořadatelskou zemí, která už ztratila naději na účast v play off, aspoň remízu. Ve stejný čas budou ve vzájemném duelu bojovat o postup také Ekvádor se Senegalem.

Nizozemci mají po úvodních dvou zápasech za vítězství a remízu čtyři body a totožné skóre jako Ekvádor. O bod zpět je třetí Senegal a tabulku uzavírá Katar, který prohrál oba duely. V posledním kole si tři týmy zahrají o dvě postupová místa, domácí jsou mimo hru.

Nejblíže k osmifinále má favorizované Nizozemsko, kterému stačí k účasti v play off neprohrát. Pokud by svěřenci trenéra Louise van Gaala Kataru nečekaně podlehli, mohli by o vyřazovací boje v případě nepříznivého výsledku ze souběžně hraného utkání ještě přijít. O druhém postupujícím by za určitých okolností v případě bodové rovnosti i skóre mohlo rozhodovat kritérium fair play.

Nizozemci ale nepochybují o tom, že souboj s Katarem zvládnou. Tím spíš, že domácí výběr už ztratil naději na postup. "Oranje" od porážky 0:2 vloni v létě v osmifinále Eura od české reprezentace už 17 utkání po sobě neprohráli a na světovém šampionátu osmkrát v řadě prošli ze skupiny. Při poslední účasti před osmi lety získali Nizozemci bronz.

"Minule proti Ekvádoru (1:1) jsme nehráli dobře. Nebyli jsme dost silní na míči a dělali jsme až příliš technických chyb. Jsem si ale jistý, že to byl jen ojedinělý výpadek. Proti Kataru budeme lepší," řekl na tiskové konferenci záložník Frenkie de Jong.

Katařané se při debutu na světovém šampionátu mohou stát prvním pořadatelským týmem, který na turnaji nevyhraje ani zápas. "Samozřejmě bychom byli rádi v lepší pozici, ale byla to pro nás velmi složitá skupina. Když hrajete proti takovému týmu jako Nizozemsko, nepotřebujete žádnou motivaci. Je výzva postavit se takovému soupeři," uvedl španělský trenér Katařanů Félix Sánchez.

Do druhého utkání půjdou v lepší pozici Ekvádorci, jimž stačí k postupu se Senegalem neprohrát. Oba týmy budou usilovat o druhou účast ve vyřazovacích bojích na MS. Ekvádorci v posledních devíti zápasech neprohráli a inkasovali jen dva góly. Jejich šest posledních branek na mistrovství světa dal útočník Enner Valencia, jenž během turnaje zápolí s drobným zraněním.

"Enner má velké srdce a chce být v každé bitvě za národní tým. Je to mimořádný hráč. Pokud nebude moci hrát od začátku, zasáhne aspoň v průběhu," řekl trenér Ekvádorců Gustavo Alfaro. "V předchozích zápasech jsme udělali vše, co jsme měli. Věřím, že zítra budeme mít dostatek štěstí a postoupíme, protože si to zasloužíme," dodal argentinský kouč.

Senegal chce navázat na minulé vítězství 3:1 nad Katarem. "Možná je dobře, že potřebujeme vyhrát. Na minulém mistrovství nám stačila k postupu remíza a nakonec jsme prohráli. Je dobře, že jsme pod tlakem, to z nás dostane ten nejlepší výkon," uvedl trenér Aliou Cissé.

Oba zápasy skupiny A mají v úterý výkop v 16:00 SEČ.

Statistické údaje před zápasy mistrovství světa ve fotbale: Skupina A: Ekvádor - Senegal Výkop: úterý 29. listopadu, 16:00 SEČ (Dauhá, Chalífův mezinárodní). Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore - Brisard (video, všichni Fr.). Umístění v žebříčku FIFA: 44. - 18. Bilance celková: 2 0-0-2 1:3. Bilance na MS: - . Nejlepší střelci z aktuální nominace: Valencia (38) - Diédhiou (11). Nejlepší střelci na turnaji: Valencia (3) - Dia, Diédhiou, Dieng (všichni 1). Zajímavosti: - Senegal vyhrál oba vzájemné zápasy v přípravě o gól - Ekvádor dosud ve skupině porazil Katar 2:0 a remizoval s Nizozemskem 1:1, Senegal prohrál s Nizozemskem 0:2 a zvítězil 3:1 nad Katarem - Ekvádor startuje na MS počtvrté a dosud postoupil ze skupiny jen v roce 2006 - Senegal hraje na MS potřetí a postoupil ze skupiny jen v roce 2002, kdy došel do čtvrtfinále - Ekvádor v posledních 9 zápasech neprohrál a inkasoval jen 2 góly - Ekvádor na MS 4x po sobě neprohrál - Senegal prohrál jediný z posledních 7 zápasů - Valencia dal posledních 6 branek Ekvádoru na MS, jeho start je ale kvůli zranění nejistý Nizozemsko - Katar Výkop: úterý 29. listopadu, 16:00 SEČ (Chúr). Rozhodčí: Gassama (Gamb.) - Noupue (Kam.), Abúelregal (Eg.) - Džijád (video, Mar.). Umístění v žebříčku FIFA: 8. - 50. Bilance celková: - . Bilance na MS: - . Nejlepší střelci z aktuální nominace: Depay - Alí (oba 42). Nejlepší střelci na turnaji: Gakpo (2) - Muntarí (1). Zajímavosti: - oba týmy se dosud neutkaly - Nizozemsko zatím ve skupině porazilo Senegal 2:0 a remizovalo s Ekvádorem 1:1, Katar prohrál 0:2 s Ekvádorem a 1:3 se Senegalem a už nemůže postoupit - Nizozemsko hraje na MS pojedenácté a po 8 letech, 8x po sobě prošlo ze skupiny - Katar na MS debutuje - Nizozemsko od loňské porážky v osmifinále Eura od Česka 17x za sebou neprohrálo - Nizozemsko na MS prohrálo jediný z posledních 9 zápasů - Katar se může stát první pořadatelskou zemí, která na MS nevyhraje jediný zápas